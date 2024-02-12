Московский суд снова заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Басманный районный суд Москвы в понедельник вынес постановление о заочном аресте пресс-секретаря корпорации Meta Энди Стоуна. Ему предъявляются обвинения по трём статьям Уголовного кодекса, связанным с терроризмом и экстремизмом: о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и публичных призывах к нему. Сама компания Meta – владелец социальных сетей Facebook и Instagram – в России признана властями экстремистской.
Суд постановил арестовать Стоуна на два месяца. Эта мера будет к нему применена в случае, если он будет задержан на территории России или экстрадирован. Также 12 февраля Росфинмониторинг заблокировал Стоуну возможность работать со счетами в России.
Это уже второе постановление о заочном аресте Стоуна. Первое было вынесено в ноябре прошлого года, одновременно Стоун был объявлен МВД России в международный розыск. Тогда обвинения ему предъявлялись только по одной террористической статье, и решение суда не вступило в законную силу, поскольку защита Стоуна обжаловала его.
- В марте 2022 года — вскоре после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину – Meta заявила, что изменяет свою политику модерации и не будет блокировать призывы украинских пользователей к силовому сопротивлению российским войскам, в том числе посты, призывающие к "смерти российских захватчиков". О решении объявил Стоун, как пресс-секретарь.
- "Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например "смерть российским захватчикам". Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России", – заявил он.
- Meta в конце марта 2022 года была признана в России экстремистской, её деятельность запрещена. Соцсети Facebook и Instagram были заблокированы вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Однако российские клиенты продолжают пользоваться этими сетями при помощи анонимизаторов VPN.
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