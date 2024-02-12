Московский суд снова заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Басманный районный суд Москвы в понедельник вынес постановление о заочном аресте пресс-секретаря корпорации Meta Энди Стоуна. Ему предъявляются обвинения по трём статьям Уголовного кодекса, связанным с терроризмом и экстремизмом: о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и публичных призывах к нему. Сама компания Meta – владелец социальных сетей Facebook и Instagram – в России признана властями экстремистской.

Суд постановил арестовать Стоуна на два месяца. Эта мера будет к нему применена в случае, если он будет задержан на территории России или экстрадирован. Также 12 февраля Росфинмониторинг заблокировал Стоуну возможность работать со счетами в России.

Это уже второе постановление о заочном аресте Стоуна. Первое было вынесено в ноябре прошлого года, одновременно Стоун был объявлен МВД России в международный розыск. Тогда обвинения ему предъявлялись только по одной террористической статье, и решение суда не вступило в законную силу, поскольку защита Стоуна обжаловала его.