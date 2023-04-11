Между бюджетом и инфляцией. Можно ли остановить падение рубля?

Ослабление рубля стало едва ли не главной экономической новостью первой рабочей недели апреля. И хотя нынешний этап "плавной девальвации" российской валюты начался еще в конце ноября – начале декабря, повышенное внимание он вызвал именно сейчас по двум причинам.

Во-первых, курс доллара впервые с апреля 2022 года превысил 80 рублей. Помимо прочего, это еще и верхняя граница коридора от 70 до 80 рублей, который летом прошлого года российские чиновники называли в качестве "справедливого" или "комфортного" курса американской валюты как для бюджета и экспортеров, так и для импортеров. Во-вторых, рубль абсолютно проигнорировал движения на нефтяном рынке, вызванные неожиданным решением ОПЕК+ сократить добычу на 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Известно об этом стало в воскресенье, 2 апреля, и в понедельник котировки Brent с открытия торгов подскочили с 80 до 86 долларов за баррель. Однако реакции на российском валютном рынке не последовало и падение рубля продолжилось.

Объяснение тому, что происходит, банально и просто. Российские нефтяные компании по-прежнему продают нефть с существенной скидкой. Это сказывается и на их финансовых показателях, но главное – на федеральном бюджете. Поэтому самый простой и верный способ вернуть хотя бы часть недополученных доходов – девальвация рубля.

Для бюджета это большое подспорье, особенно в его нынешнем состоянии

Можно считать, что это ответ министра финансов России Антона Силуанова на международные санкции. Достаточно вспомнить, что 5 декабря, в момент вступления в силу "потолка цен" на российскую нефть и европейского эмбарго, доллар стоил 62 рубля. За четыре месяца рубль девальвировался ровно на треть – на 20 с небольшим рублей. Что означает, что с каждого доллара уплаченных нефтегазовым сектором налогов и пошлин Минфин сейчас получает на 20 с небольшим рублей больше, чем четыре месяца назад. Для бюджета это большое подспорье, особенно в его нынешнем состоянии.

За первый квартал 2023 года российское правительство потратило на 2,5 триллиона рублей больше, чем смогло получить в виде налогов и сборов. Заложенный на год лимит дефицита практически выбран. Если вспомнить прошлогодние оценки Антона Силуанова, то каждые 10 рублей среднегодового курса доллара означают для государства лишний триллион.

Все эти подсчеты справедливы исключительно для нефтегазовых доходов, а с ними у государства дела никак не наладятся. По данным Министерства финансов, средняя цена Urals, которая служит базой для расчета налогов, в марте составила 47,85 доллара. При заложенных в бюджете 70 долларах. Зато в том же законе о бюджете на 2023 год фигурирует среднегодовой курс 68 рублей за доллар при нынешних 82. И дешевую нефть хотя бы частично компенсирует дорогой доллар. Для того чтобы компенсировать все потери от международных санкций в отношении нефтегазового сектора, нужны примерно 100 рублей за доллар, но Силуанов о них может только мечтать.

Рубль девальвируется не только к доллару или евро, но и к китайскому юаню

Такая вот нехитрая арифметика. Интересы государства – основная причина "плавной девальвации" рубля. После устранения иностранных участников с российского валютного рынка тот стал абсолютно управляемым. В этом же конкретном случае интересы еще и совпадают с интересами экспортеров сырья. Вот только радоваться за Игоря Сечина, Алексея Миллера и Антона Силуанова мешает сущий пустяк. Обеспечивать их дополнительные доходы приходится всем россиянам. При всех разговорах о дедолларизации и импортозамещении не следует забывать о двух вещах.

Во-первых, импорт никуда не делся. Уже к концу 2022 года появились новые логистические связи и маршруты. Кстати, именно восстановлением импорта и провалом экспортной выручки представители Центробанка и Минфина объясняют ослабление рубля. А во-вторых, рубль девальвируется не только к доллару или евро, но и к китайскому юаню, которыми российские компании оплачивают значительную часть импорта – и официального, и так называемого параллельного. В декабре прошлого года за юань давали 8,5 рублей, а сейчас он перевалил за 12 рублей. На ту же треть больше. Недолго ждать, когда ослабление рубля отразится на ценах.

И о перспективах. Цены, которые мы видим на валютном рынке, – продукт компромисса между Минфином и Центробанком. Первый наполняет бюджет, второй – отвечает за инфляцию. Плавная девальвация рубля закончится в тот момент, когда инфляция начнет серьезно разгоняться. Более того, уже в непосредственной близости от текущих уровней может произойти некоторая остановка. Спекулянты своих целей достигли. Экспортеры с Минфином вполне удовлетворены.

До конца апреля доллар способен вырасти еще на 2–3 рубля

И хотя Антон Силуанов заявляет, что рубль начнет дорожать вместе с нефтью, ему придется довольствоваться тем, что есть сейчас, – что бы там ни происходило на сырьевых рынках. Просто потому, что Банку России требуется время на оценку последствий. Так что до конца апреля доллар способен вырасти еще на 2-3 рубля, но закончится месяц, скорее всего, ниже нынешних уровней. Но этот прогноз исходит из того, что до конца месяца никаких новых серьезных потрясений вроде разгрома на фронте в Украине или новой волны мобилизации в России не случится.