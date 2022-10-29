Между Кишинёвом и Киевом впервые за 20 лет пойдёт пассажирский поезд

С 6 ноября между Кишинёвом и Киевом впервые после 20-летнего перерыва запустят пассажирский поезд. Об этом сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

Чиновник назвал состав "маленьким поездом мира". Он состоит из семи вагонов, каждый из которых представляет один из регионов Украины. Вагоны расписаны украинскими художниками.

Поезд будет ходить три раза в неделю. За один раз он будет перевозить до 280 пассажиров. Обслуживать их будет молдавская и украинская железнодорожные компании.

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