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Около 4 миллионов украинцев столкнулись с отключением света

Вечерний Киев в период отключения электроэнергии, октябрь 2022 года

Отключение электричества из-за российских обстрелов коснулось примерно четырёх миллионов украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем обращении.

По словам Зеленского, графики отключения света применяются в Киеве и девяти областях Украины. "Также возможны аварийные отключения в других регионах", – добавил он.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столице не хватает от 20 до 50% электроэнергии, поэтому свет временно выключается во всех районах города. Кличко призвал киевлян сократить потребление электричества. Также он сообщил, что дефицит надеются устранить в течение двух-трёх недель, "если не будет чрезвычайных ситуаций".

  • С 10 октября Россия массово обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины. В результате атак были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране. 20 октября в Украине ограничили поставки электричества, в том числе в жилые дома. 27 октября жителей Киевской области предупредили о возможных длительных отключениях света, которые продлятся более четырёх часов.

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