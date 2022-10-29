Около 4 миллионов украинцев столкнулись с отключением света

Отключение электричества из-за российских обстрелов коснулось примерно четырёх миллионов украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем обращении.

По словам Зеленского, графики отключения света применяются в Киеве и девяти областях Украины. "Также возможны аварийные отключения в других регионах", – добавил он.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столице не хватает от 20 до 50% электроэнергии, поэтому свет временно выключается во всех районах города. Кличко призвал киевлян сократить потребление электричества. Также он сообщил, что дефицит надеются устранить в течение двух-трёх недель, "если не будет чрезвычайных ситуаций".