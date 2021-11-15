Меркель обсудила кризис на границе с Лукашенко, Макрон – с Путиным

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель 15 ноября провела телефонный разговор с Александром Лукашенко, сообщает Reuters.

Переговоры длились около 50 минут. Политики обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе и возможность оказать гуманитарную помощь беженцам. Они также договорились о дальнейших контактах. Других подробностей не сообщается.

Это первые переговоры Меркель с Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Результаты голосования вызвали волну протестов в стране, которые были жёстко подавлены властями. За это Европейский союз ввел против Беларуси несколько пакетов санкций.

Ситуацию на белорусско-польской границе также обсудили в телефонном разговоре президенты Франции и России – Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Они согласились о необходимости деэслакации кризиса, но разошлись в оценке его причин.

В Евросоюзе утверждают, что кризис вызван действиями белорусских властей, которые заманивают мигрантов с Ближнего Востока в страну и создают все условия для того, чтобы они пытались пересечь границу с ЕС без необходимых документов. Польша считает, что к кризису на границе причастен не только Минск, но и Москва.

Владимир Путин обвинения отрицает и утверждает, что мигранты сами дошли до границы. Российский президент пообещал "поднять эту тему" с Александром Лукашенко, заявил Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон также заявил Владимиру Путину, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины, где последние недели на границе была замечена "большая концентрация российских войск". Ранее предупреждение России сделал глава НАТО Йенс Столтенберг.