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Между Москвой и Киевом состоялся новый обмен пленными

Иллюстративное фото

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 107 российских военных.

Как отметили в ведомстве, всех освобождённых доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. "В плену им грозила смертельная опасность", - утверждают российские власти.

Ранее 3 ноября глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле "107 на 107". Как следует со слов Пушилина, в числе вернувшихся в Россию - 65 жителей районов, подконтрольных сепаратистам. Украине переданы в основном служащие ВСУ, отметил Пушилин.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что среди освобожденных из плена украинцев - 74 защитника "Азостали": "Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами", - написал Ермак в Telegram. По его сведениям, всего освобождены 6 офицеров и 101 рядовой и сержант.

О предыдущем обмене между Россией и Украиной сообщалось 29 октября. В Киеве сообщали, что из плена вернулись 52 человека, из которых двое гражданских. Минобороны России заявляло, что были возвращены 50 военнослужащих. И тогда также тоже отмечалось, что в плену этим солдатам "грозила смертельная опасность".

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