Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Россия и Украина обменялись пленными. Обменяны по 20 человек с каждой стороны. Среди освобождённых украинцев – 14 военнослужащих, 4 участника территориальной обороны, один боец нацгвардии и один моряк. Об этом сообщил советник президента Украины Андрей Ермак.

Часть людей находилась в плену в Еленовке Донецкой области и на оккупированных российской армией территориях Запорожской и Херсонской областей.

Минобороны России подтвердило обмен, но детали не раскрыло.

Последний раз стороны сообщали об обмене пленными 11 октября. Украинская сторона рассказала, что получила 32 человека, а также тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

До этого крупный обмен Россия и Украина провели 22 сентября. Тогда Киеву выдали 215 человек, включая бойцов батальона "Азов" и пророссийского политика Виктора Медведчука. В Россию вернулись 55 человек, включая воевавших на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе. Посредником в обмене выступала Турция.

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