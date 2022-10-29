Россия и Украина провели очередной обмен пленными

29 октября между Россией и Украиной прошел очередной обмен пленными. Среди освобожденных украинцев – бойцы "Азова", защитники Мариуполя и "Азовстали", моряк с острова Змеиный и некоторые военные, которые были взяты в плен в чернобыльской зоне. Всего из плена вернулись 52 человека, из которых двое гражданских, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Минобороны России заявило, что возвращены 50 военнослужащих, "которым в плену грозила смертельная опасность". Их доставят самолетами ВКС РФ в Москву для лечения и реабилитации, следует из пресс-релиза ведомства.