Между страхом и надеждой. Рикард Йозвяк – о "Стойком защитнике-24"

В конце января НАТО начнет самые масштабные учения со времен "холодной войны" – "Стойкий защитник-24" (Steadfast Defender 24). В маневрах на земле, море и в воздухе, которые продлятся 4 месяца, примут участие 90 тысяч военных из всех стран-членов Североатлантического альянса (сейчас их 31), а также приглашенная, но еще официально не принятая в НАТО Швеция.

Официальные документы напрямую не указывают, что на учениях будут отрабатываться действия альянса в случае нападения России на одну из стран-членов НАТО. Тем не менее довольно очевидно, что союзники хотят проверить, как НАТО справится с потенциальным конфликтом с равносильным противником. Анонимно источники в НАТО безоговорочно подтверждают, что “конечно, этот противник – Россия”.

Конечно, этот противник – Россия

Достаточно взглянуть на географию и характер планируемых учений, и все станет еще более очевидно. “Стойкий защитник-24” будет включать в себя две фазы. Первая, которая постепенно начнет разворачиваться в конце января, предполагает трансатлантическое укрепление сил. Эта фаза, по сути – ключ к пониманию, смогут ли США разместить в Европе большое количество войск и вооружений, чтобы организовать оборону.

Не стоит недооценивать символизм этой ситуации – США вступают в горячую фазу президентской избирательной кампании, которая завершится выборами в ноябре. И достаточно велик шанс, что американские избиратели вернут в Белый дом Дональда Трампа – президента, который ставил под сомнение миссию НАТО, особенно исполнение 5-й статьи Североатлантического договора, подразумевающей, что нападение на одного из союзников – это атака на всех. Без приверженности США этому постулату жизнеспособность военного альянса под вопросом. А этот вопрос становится все актуальней.

Появление американских войск, которые бок о бок с союзниками отрабатывают земноводные атаки на берегах Великобритании, Норвегии и Испании, вряд ли полностью развеет европейские страхи о снижении интереса США к участию в деятельности альянса в будущем. Тем не менее, это будет впечатляющее зрелище с более чем 50 военными кораблями – авианосцами, фрегатами и эсминцами.

Вторая фаза учений не менее важна и, вероятно, должна показать, сможет ли НАТО защитить свой уязвимый восточный фланг. А именно – понять, в состоянии ли союзники “в любых условиях в течение нескольких месяцев проводить сложные “мультидоменные операции” на тысячекилометровой территории от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы”. Иначе говоря – выдерживать условия войны, которую можно ожидать в случае российской атаки.

С середины февраля до конца мая предстоит ряд в основном наземных и воздушных операций, в которых будет задействовано до 80 самолетов, таких, как истребители F-35, вертолеты и дроны, а также более тысячи сухопутных боевых машин, в том числе 166 танков. Главные события развернутся в Польше и странах Балтии, а также в Германии, которая станет основным узлом подкрепления и координации. Следует также ожидать, что учения охватят страны Скандинавии, включая Швецию, а также Чехию, Венгрию, Северную Македонию, Румынию и не входящую в НАТО Молдову. В Украине, по очевидным причинам, учения проходить не будцт – кроме того, ее войска не примут участия в тренингах.

Маневры представляются первым подходящим для НАТО шансом проверить в действии детали новых оборонительных планов

Маневры представляются первым подходящим для НАТО шансом проверить в действии детали новых оборонительных планов. Документ на 4000 страниц, разработанный в июле прошлого года на саммите НАТО в Вильнюсе, прописывает, какую часть территории альянса должен защищать каждый союзник в случае атаки. Еще одно испытание – проверить в действии работу Объединённой оперативной группы повышенной готовности НАТО, созданной в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году. Группа, состоящая из почти 6 тысяч военнослужащих, которые за несколько дней могут разместиться в любой стране альянса, станет одной из решающих сил в случае нападения на НАТО.

Грядущие учения планировались не один год – тем не менее, они развернутся в наиболее подходящий момент. Маневры должны стать гарантией того, что НАТО будет во всеоружии в случае, если полномасштабное вторжение России в Украину, начавшееся почти два года назад, подберется ближе к границам альянса или даже пересечет их. Последние учения, которые по численности превышали предстоящие, состоялись еще в 1988 году, в них участвовали около 125 тысяч военных. Наиболее близкое по масштабу мероприятие НАТО последних лет – учения Trident Juncture в 2018 году – в них принимали участие около 50 тысяч человек. Масштаб и численность обоих мероприятий впечатляет.

Смогут ли предстоящие учения развеять страхи Европы, остается под вопросом. В последние месяцы объемы поставок оружия Украине критически снизились, а глава Военного комитета НАТО осенью заявил, что западным военным предприятиям нужно наращивать темпы производства, поскольку “остаются считанные резервы”. В последнее время появилось множество официальных предупреждений, что европейские союзники должны активизироваться и подготовиться к тому, что война может ограничиться не только Украиной. Исходят они не только от лидеров прифронтовых стран. Главнокомандующий армией Бельгии Мишель Хофман недавно отметил, что открытие Путиным второго фронта в Молдове или странах Балтии не исключено. Коллега Хофмана из Швеции Микаэль Бюден также предупредил, что его сограждане “психологически должны готовиться к войне”. Заявление спровоцировало определенную панику в этой скандинавской стране, а некоторые даже бросились в магазины, чтобы купить дополнительное топливо и наборы для выживания.

Какой эффект окажет "Стойкий защитник" в итоге, пока неизвестно. Но этой весной мы станем свидетелями событий, которые, возможно, в равной степени напугают и умиротворят европейцев.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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