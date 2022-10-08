Ожидая согласия. Рикард Йозвяк – о вступлении Украины в НАТО

30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, что вызвало немалое удивление в штаб-квартире организации в Брюсселе – мало кто ожидал подобного развития событий. Несмотря на то что в альянсе очень сочувствуют Киеву, есть сомнения, что страна вступит в организацию в ближайшее время, о чем говорил президент Владимир Зеленский.



В разговорах с представителями НАТО я часто слышу: Зеленский объявил о своем намерении через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин провозгласил аннексию украинских территорий и в очередной раз пригрозил Западу ядерным оружием. Как сказал мне один чиновник, Зеленскому, обладающему весом в средствах массовой информации, нужно было "перехватить повестку у Путина". Судя по новостям, ему это удалось: стали обсуждать не только последнее заявление Кремля. Однако разговоры о вступлении Украины в НАТО вряд ли продлятся долго.



Мне это напоминает другое требование Украины к Западу, прозвучавшее еще в начале войны: о провозглашении бесполетной зоны над территорией страны. Несколько дней украинские власти настаивали на этом, а эксперты спорили о плюсах и минусах такого решения. Но из-за чисто практической невозможности закрытия неба все разговоры вскоре затихли, с начала марта вопрос о бесполетной зоне всерьез не обсуждается.

То же самое, вероятно, ждет и заявку Украины на вступление в НАТО. Запад в лице альянса не готов втягиваться в войну. Спросите почему? Послушайте выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе в день заявления Зеленского. Отвечая на вопрос об Украине, он заявил: “Каждая демократическая страна Европы может подать заявку на вступление в альянс, союзники уважают это право, и мы снова и снова заявляем, что наши двери открыты”. По сути, риторика НАТО по статусу Украины (и других стран-кандидатов на вступление – Грузии или Боснии и Герцеговины) не меняется со времен саммита 2008 года в Бухаресте, где решили, что когда-нибудь и эта страна станет членом альянса.



Лучше обратите внимание на две другие фразы, сказанные Столтенбергом. Первая: “НАТО не занимает ни одну из сторон в конфликте”. Генеральный секретарь напомнил об этом дважды за 18 минут выступления перед журналистами. Альянс готов защищать каждый миллиметр своей территории, его члены по-прежнему готовы помогать Киеву оружием и боеприпасами для победы над Россией, но не стоит питать надежд, что НАТО изменит свою стратегию. Потенциальный вооруженный конфликт с Москвой – это все еще “красный флаг”. Поэтому пока территория Украины оккупирована Россией, сомнительно, что Киев приблизится к альянсу. То же самое касается и Грузии, где конфликт 2008 года находится в замороженном состоянии.



А вот вторая фраза Столтенберга, которая ставит под сомнение непосредственные перспективы членства Украины в НАТО: “Мы приветствуем право Украины определять свой путь, решать, в каких договорах о безопасности она хочет участвовать. Однако решение о членстве должно быть одобрено всеми 30 участниками, мы принимаем такое решение на основе общего согласия”.

Вполне возможно, что там Украине и Грузии предоставят ПДЧ на ближайшем саммите НАТО

Отсутствие консенсуса – вот что может разрушить планы Украины. Из-за него процесс вступления будет растягиваться, как бы ни торопились в Киеве. Посмотрите на Финляндию и Швецию: их майские заявки встретили с одобрением. Это был быстрый процесс, которого ожидает и Зеленский, когда некоторые формальные этапы были пропущены, некоторые вопросы были быстро решены. Некоторое время шли разговоры о том, что скандинавские страны вступят в альянс уже к концу лета этого года. На дворе уже октябрь, а все еще нет уверенности, что Турция даст добро, пока Швеция не пойдет на компромисс. Да и парламентарии Венгрии тоже не спешат голосовать за.



Вступление Украины в НАТО поддержали девять стран Центральной и Восточной Европы. В будущем – в зависимости от хода войны и геополитического ландшафта – число сторонников может увеличиться, но всё еще будет далеко от согласия всех 30 членов альянса (или 32, если войдут Финляндия и Швеция). Ситуация может измениться, если НАТО пересмотрит способы взаимодействия со странами-кандидатами. До сих пор используется “План действий по членству (ПДЧ)”, своего рода подготовительная программа альянса с консультациями, помощью и практической поддержкой кандидатов. Однако ПДЧ совсем не гарантирует вступление страны в организацию. Финляндия и Швеция пропустили этот этап; Босния и Герцеговина участвует в ПДЧ с 2010 года и пока не особо продвинулись вперед; для Украины и Грузии получение ПДЧ все ещё под вопросом.



Ближайший саммит НАТО состоится летом 2023 года в Вильнюсе. Вполне возможно, что там Украине и Грузии предоставят ПДЧ. В последние годы вопрос участия в программе стал чувствительным для НАТО, особенно если идет речь о кандидатах с востока. Возможно, это будет процедура под другим названием: “дорожная карта” или “консультации по членству”.



Так или иначе, прогресса не будет без общего согласия внутри альянса, как и при подписании протокола о вступлении и его ратификации. Задача не из лёгких, решение которой требует времени. Украине же остается надеяться, что в следующие девять месяцев до саммита НАТО в Вильнюсе ситуация на поле боя и в политических кругах альянса изменится в выгодную для нее сторону.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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