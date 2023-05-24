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Международный авиакосмический салон в 2023 году отменён - ТАСС

Международный авиационно-космический салон (МАКС) на аэродроме Жуковский под Москвой в этом году не состоится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По их словам, окончательное решение об отмене мероприятия будет принято 25 мая, но подготовка к лётной программе уже остановлена.

XVI МАКС должен был пройти с 25 по 30 июля. Это главный российский форум в области самолётостроения и космических технологий. Он проходит с 1993 года каждые два года. Целью его проведения является демонстрация российских достижений в этих областях и заключение новых договоров с зарубежными партнёрами. В рамках салона проходят авиашоу с участием российских и иностранных пилотажных групп.

Информацию потвердила и газета "Коммерсантъ". По словам её источников, отмена связана с соображениями безопасности. Салон будет перенесён на 2024 год.

  • Ежегодный военный парад в Москве в честь дня Победы 9 мая состоялся в этом году без участия авиации.

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