"Международный бакалавриат" объявили нежелательным в России

Генпрокуратура России объявила нежелательной деятельность в стране образовательного фонда International Baccalaureate ("Международный бакалавриат").

Ведомство утверждает, что задача фонда, штаб-квартира которого находится в Швейцарии - "форматирование российской молодежи по западным шаблонам". В заявлении Генпрокуратуры говорится, что фонд обучает "антироссийской пропаганде и разжиганию межнациональной вражды", а его представители "под видом международных образовательных программ реализуют русофобские проекты", а также "навязывают нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений" (по всей видимости, имеется в виду признанное в России экстремистским несуществующее "международное движение ЛГБТ").

International Baccalaureate — международный некоммерческий частный образовательный фонд, основанный в 1968 году. Обучаться по программам фонда могут дети от 3 до 19 лет, после окончания программы они могут получить аттестат, который принимают зарубежные университеты. В нескольких тысячах школ более чем в 100 странах мира аттестаты "Международного бакалавриата" выдаются наравне с национальными документами об образовании. "Медиазона" отмечает, что в России как минимум 20 школ используют программу фонда. Признание его нежелательной организацией означает запрет на деятельность в России и угрозу преследования для тех, кто с ним сотрудничает. Ранее в России уже был признан нежелательной организацией ряд образовательных учреждений, например Йельский университет.