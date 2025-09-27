Международный паралимпийский комитет (МПК) в субботу принял решение отменить частичную дисквалификацию России и Беларуси, введённую после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Это решение, принятое на Генеральной ассамблее МПК в Сеуле, открывает возможность для российских и белорусских спортсменов выступать под своими национальными флагами на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо в следующем году.

Однако в шести зимних видах спорта решение о допуске стран к соревнованиям Паралимпиады остаётся за международными спортивными федерациями, которые пока сохраняют запрет на участие российских и белорусских спортсменов. Чтобы быть допущенными, спортсмены должны иметь действующую лицензию на сезон 2025/26 от своих международных федераций по пара-горнолыжному спорту, пара-лыжным гонкам, пара-сноуборду, пара-биатлону, пара-хоккею на льду и керлингу на колясках.

Решение МПК принято спустя восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет разрешил участие российских и белорусских спортсменов в зимней Олимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом и соблюдать требования нейтралитета.



