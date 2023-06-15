Мичман получил два колонии по делу о пожаре на "Адмирале Кузнецове"

Мурманский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии-поселения мичмана электромеханической боевой части авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Илью Чапаева по делу о пожаре на корабле в декабре 2019 года, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Суд признал мичмана виновным в халатности с тяжкими последствиями.

Чапаеву также в течение ещё двух лет нельзя будет занимать руководящие должности на госслужбе, в том числе во всех подразделениях Минобороны.

Сам мичман в последнем слове в суде заявлял, что до сих пор переживает случившуюся три с половиной года назад трагедию и готов будет принять любое решение гарнизонного суда. Капитан "Адмирала Кузнецова" на суде дал показания в пользу мичмана.

Пожар на единственном в России авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел 12 декабря 2019 года во время ремонта в сухом доке. Возгорание произошло от искры при проведении сварочных работ. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров, тлеющая оплётка кабелей спровоцировала выброс едкого дыма. На борту находились 400 человек, двое погибли, ещё 12 пострадали.

Ранее по делу о пожаре на крейсере суд приговорил к четырём годам колонии-поселения сварщика судоремонтного завода Арстана Бегманова. Его осудили по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть. Сварщик, по словам его адвоката, не признал вину и намерен подать апелляцию. Другие подробности не известны - дело засекречено.