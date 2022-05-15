Российских хакеров заподозрили в попытке атаковать "Евровидение"

Связанных с Россией хакеров заподозрили в атаке на компьютерную сеть "Евровидения-2022".

Киберпреступники пытались провести так называемые DDoS-атаки во время голосования в финале музыкального конкурса, но специалистам удалось им помешать. Об этом в своем Twitter сообщила в воскресенье пресс-служба итальянской полиции. По мнению экспертов, за этими действиями может стоять российская хакерская группа Killnet, пишет "Немецкая волна".

Как отмечается, хакеры пытались проникнуть в компьютерную сеть конкурса в день первого полуфинала, 10 мая, а также провести так называемые DDoS-атаки во время финального голосования в ночь на 15-е число.

Реакция российской стороны на эту информацию не приводится. Власти России всегда категорически отвергают обвинения в связях с хакерскими группировками и причастности к атакам на различные структуры, в том числе, в странах Европейского Союза.

В этом году Россию лишили возможности участвовать в "Евровидении" из-за вооружённого вторжения на украинскую территорию.

Победу в 66-м песенном конкурсе, проходившем в Турине, одержала Украина. От неё выступила группа "Kalush Orchestra". Её лидер Олег Псюк после выступления призвал спасти украинских военных, заблокированных в Мариуполе на заводе "Азовсталь". "Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас" - сказал Псюк.

Уже после конкурса "Kalush Orchestra" показала видео на песню Stefania, с которой она участвовала в "Евровидении". В клипе есть кадры разрушений в Ирпене, Буче, Гостомеле и Бородянке, которые некоторое время занимала российская армия. Клип заканчивается призывом "Stand with Ukraine!". Сообщается, что группа не хотела публиковать это видео до конкурса, чтобы музыкантов не обвинили в его политизации.