Российские хакеры вновь атаковали сотни американский компаний

Российские хакеры начали новую атаку на сотни государственных и частных компьютерных систем США, предупредили в интервью The New York Times представители Microsoft и эксперты по кибербезопасности. К шпионским работам, по их мнению, может быть причастно Главное разведывательное управление России.

Американские чиновники считают, что новая цель хакеров – данные, хранящиеся в облаках. Методы их работы похожи на взлом сети Национального комитета Демократической партии во время выборов 2016 года. К ней, по мнению Белого дома, также были причастны российские спецслужбы.

Новые атаки эксперты по кибербезопасности также расценивают как шпионские, отмечая, что в мире ускорилась гонка вооружений. По их мнению, теперь национальные спецслужбы пытаются получить секретные данные о работе промышленного и государственных секторов, а также о разработке вакцины против COVID-19.

"Шпионы всегда будут шпионить", – сказал Джон Халтквист, вице-президент по анализу разведданных в компании по кибербезопаности Mandiant. В декабре 2020 года она первой обнаружила масштабную атаку на сервис SolarWinds.

Американские чиновники считают, что ответственность за безопасность лежит в том числе на таких компаниях, как Microsoft. По их мнению, атак можно было бы избежать, если бы поставщики услуг соблюдали базовые принципы кибербезопасности.

Microsoft в свою очередь настаивает, что делает всё возможное для защиты данных, а атакам чаще подвергаются сервисы её посредников – фирм, которые настраивают работу облачных сервисов. Им также доступны чувствительные данные, например, список электронных почт или информация об оборонных технологии, исследованиях вакцин.

Процент успешных взломов, как заявляет Microsoft, небольшой (точной цифры компания не называет). Известно, что недавно уведомление об атаках получили более 600 организаций. Хакеры совершили около 23 тысяч попыток попасть в их компьютерные системы. Для сравнения: за последние три года Microsoft зафиксировала всего 20,5 тысяч атак.

В середине декабря 2020 года стало известно, что российские хакеры смогли проникнуть в сети десятков правительственных и частных организаций США с помощью взлома программного обеспечения SolarWinds. Ущерб был нанесен не менее чем девяти правительственным учреждениям. В феврале 2021 года президент Microsoft Брэд Смит назвал ее "самой крупной и изощренной атакой, которую когда-либо видел мир".

В апреле 2021 года администрация президента Байдена объявила о новых санкциях против Кремля. Речь шла, в частности, о высылке российских дипломатов из США в ответ на взлом SolarWinds и вмешательство России в президентские выборы в США в 2020 году. Россия отрицает все факты вмешательства.

Чиновники в США настаивают на том, чтобы хранить большое количество данных в обычных сервисах. По их мнению, так проще защитить информацию. Так Amazon предоставляет "облако" для ЦРУ, Microsoft – Пентагону.