МИД Франции вызвал российского посла из-за карикатур в твиттере

МИД Франции 25 марта вызвал российского посла Алексея Мешкова из-за карикатур в твиттере российского дипломатического представительства. Ему было заявлено о неприемлемости рисунков. Об этом сообщила газета Le Figaro, информацию подтвердило российское посольство.

Картинки были выложены в твиттер ранее на этой неделе. На одном из рисунков были изображены европейские страны на коленях, облизывающие ягодицы дяди Сэма, подпись на английском гласила "европейская солидарность как она есть".

Второй рисунок изображал умирающую на кровати Европу, в которую США и Евросоюз вводят через шприцы яды под названием "неонацизм", "русофобия" и "Ковид-19".

После вызова посла рисунки были удалены из твиттера. Содержательного комментария ситуации российский МИД не давал. В российском посольстве государственному агентству ТАСС заявили: "как видим, французский МИД читает наши публикации".