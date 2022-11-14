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МИД РФ счёл неприемлемым условие о выводе войск для начала переговоров

Заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Вывод российских войск с территории Украины неприемлем для Москвы в качестве предварительного условия для начала переговоров. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Москва готова к переговорам, о чём, по его словам, неоднократно говорил президент Владимир Путин. "Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию "на земле", - отметил замминистра.

При этом 11 ноября другой заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков уверял, что Россия открыта к диалогу с Украиной без предварительных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что условием начала переговоров может быть вывод российских войск со всей международно признанной территории страны, в том числе с аннексированных территорий, включая Крым.

13 ноября источники The Wall Street Journal сообщили, что США порекомендовали Украине сформулировать "реалистичные" переговорные требования, в том числе пересмотреть цель о возвращении Крыма в состав страны. Официально Вашингтон заявляет, что не оказывает на Киев никакого давления. Президент США Джо Байден подчёркивал, что условия мирного урегулирования конфликта зависят от Украины.

В последние дни на фоне успехов на фронте Вооружённых сил Украины политики и лидеры разных стран всё чаще говорят о возможности возобновить переговоры, которые были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вновь призвал увеличить дипломатические усилия, чтобы убедить стороны конфликта вернуться за стол переговоров.

При этом французский лидер подчеркнул в интервью France Inter, что будущие переговоры должны проходить на условиях, приемлемых для украинской стороны. В начале ноября Макрон призывал обе стороны не ставить радикальные предварительные условия, отказываясь от диалога.

Глава МИД Австрии Александер Шелленберг заявил, что Россию невозможно "отменить", а дверь для переговоров между Киевом и Москвой должна оставаться открытой.

Как стало известно "Коммерсанту", в Турции сегодня проходят переговоры между делегациями России и США. По данным издания, с российской стороны в Анкару прилетел директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Подробности переговоров источник сообщить отказался.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре. Турецкие власти тоже пока не комментируют переговоры.

Делегации России и США не проводили встреч с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля. Последние очные переговоры представителей двух стран прошли 10 января в Женеве, на них обсуждались российские требования к США по гарантиям безопасности. Они закончились безрезультатно.

  • Россия выдвинула требования "гарантий безопасности" в декабре прошлого года на фоне увеличения группировки своих вооружённых сил у границ с Украиной. В январе и феврале прошла серия переговоров и встреч, в том числе на высшем уровне, в ходе которых обсуждались как российские требования, так и угроза российского вторжения в Украину.

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