МИД России: около 1000 россиян в секторе Газа просят эвакуации

Около тысячи российских граждан и членов их семей обратились в Министерство иностранных дел России с просьбами помочь им эвакуироваться из сектора Газа. Об этом говорится в заявлении МИД для прессы. Ведомство называет их "фактическими заложниками военной блокады Газы".

МИД не уточнил, предпринимает ли он какие-либо усилия для вывоза из сектора Газа находящихся там россиян.

В своём заявлении МИД осудил решение Совета безопасности ООН не принимать российский вариант резолюции с осуждением эскалации насилия на Ближнем Востоке. Ведомство обвинило в блокировании резолюции США, Великобританию, Францию и Японию. В тексте документа, предложенного Россией, не было упоминания о нападении ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли более одной тысячи израильтян и около двухсот человек были взяты в заложники.

18 октября Совет безопасности ООН провёл внеочередное заседание, посвящённое ситуации на Ближнем Востоке. В проекте резолюции, представленном Бразилией, предлагалось ввести "гуманитарные паузы" - временное прекращение военных действий как с израильской, так и с палестинской стороны, чтобы доставлять в сектор Газа гуманитарную помощь. Российская сторона предложила поправки в текст, призывая к немедленному и полному прекращению огня. Они не были приняты.

В результате из 15 членов Совета безопасности 12 проголосовали за принятие резолюции в изначальном виде. Россия и Великобритания воздержались. Представители США проголосовали против. Поскольку США являются постоянным членом Совбеза, их голос против означает вето. Резолюция не была принята.

Постоянный представитель США в Совете безопасности ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила свой голос против тем, что в тексте резолюции не было упомянуто право Израиля на самозащиту.

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