Египет официально отказался принимать беженцев из сектора Газа

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду официально объявил, что Египет не будет принимать палестинских беженцев из сектора Газа. Заявление было сделано на его совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ас-Сиси считает, что вместе с беженцами в страну могут проникнуть радикальные исламисты. Он предложил перемещать беженцев на юг Израиля, в пустыню Негёв.

Ас-Сиси также сказал, что в случае, если Египет примет беженцев из сектора Газа, миллионы египтян выйдут на улицы с протестами. Он опасается, что в таком случае принадлежащий Египту Синайский полуостров может стать "новой базой для атак на Израиль". "Египет отвергает любые попытки решить палестинский вопрос военными методами или путём насильственного перемещения палестинцев с их земли за счёт других стран региона", - заявил президент.

Олаф Шольц, со своей стороны, призвал оказать мирному населению Газы гуманитарную помощь. "Палестинцы - это не ХАМАС, и ХАМАС не вправе говорить от имени палестинцев", - подчеркнул он.