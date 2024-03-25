МИД РФ осудил взрыв в Кандагаре, не упомянув об ИГ

МИД России в понедельник решительно осудил взрыв в Кандагаре (Афганистан) 21 марта, жертвами которого стали не менее 19 человек. В сообщении российского внешнеполитического ведомства случившееся названо варварским терактом, выражены соболезнования семьям погибших. В комментарии МИД также выражается надежда, что "афганские власти смогут найти и привлечь к ответственности организаторов теракта в Кандагаре".

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Вилаят Хорасан", известная также как ИГИЛ-К. Это местный филиал международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Именно эта группировка взяла на себя, как следует из сообщений близких к ИГ ресурсов, ответственность за нападение на подмосковный "Крокус Сити Холл" в пятницу, в результате которого погибли более 130 человек.

В сообщении МИД не упоминается о том, кто именно совершил взрыв в Кандагаре, и о нападении на "Крокус Сити Холл". Российские власти официально не комментируют версию о причастности ИГ и конкретно "Вилаят Хорасан" к теракту в Подмосковье.

Афганистаном сейчас управляет радикальное движение "Талибан", признанное в России террористическим. Де-юре правительство талибов не признано Россией, хотя Москва поддерживает с их представителями контакты. В сообщении МИД нет оговорки о том, кто именно имеется в виду под властями Афганистана.

Ряд российских официальных лиц и провластных комментаторов намекают на возможную причастность Украины к нападению на "Крокус Сити Холл". О том, что подозреваемые в теракте бежали в сторону Украины, заявил и президент Владимир Путин. Страны Запада заявляют, что у них нет никаких данных в пользу версии о якобы причастности Украины и, напротив, отмечают, что всё указывает на то, что теракт был организован ИГ.

Центр "Досье" со ссылкой на источник, близкий к российским спецслужбам, утверждает, что они в последнее время пристально следят за деятельностью группировки "Вилаят Хорасан". Утверждается, что за несколько дней до нападения на "Крокус" члены Совета безопасности получили предупреждение о том, что граждан Таджикистана могут использовать в террористических актах на территории России. Об этом, как утверждается, "Досье" узнал ещё до нападения.

7 марта посольство США распространило сообщение об угрозе терактов в Москве, в том числе и на концертах. В нём утверждалось, что теракты могут состояться в ближайшие двое суток. Тогда их не произошло. 19 марта, выступая перед коллегией ФСБ, Владимир Путин назвал сообщения США "намерением запугать, дестабилизировать наше общество".

За последние несколько месяцев "Вилаят Хорасан" пытался организовать теракты в Австрии, Германии и Кыргызстане. О подготовке группировки к терактам во Франции заявил в понедельник также президент этой страны Эммануэль Макрон.