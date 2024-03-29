МИД России объявил молдавского дипломата персоной нон грата

МИД России в связи с высылкой российского дипломата из Кишинёва объявил сотрудника молдавского посольства в Москве персона нон грата. Российское внешнеполитическое ведомство также вызвало посла Лилиана Дария, ему выразили протест.

19 марта молдавский МИД выслал из страны одного из сотрудников российского посольства в Кишинёве. Поводом стало открытие избирательных участков на выборах президента России в самопровозглашённом Приднестровье. В тот же день молдавская сторона отказалась допустить делегацию России на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, которая пройдет в Кишинёве в мае.

Молдавскому дипломату сегодня заявили, что Кишинёв "намеренно злоупотребляет статусом страны-хозяйки и откровенно политизирует деятельность организации ООН".

"Подобное самоуправство молдавских властей грубо нарушает взятое ими обязательство обеспечить равное участие всех государств-членов в этом мероприятии ", — отметили в МИД.

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