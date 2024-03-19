Эстония решила выслать из страны сотрудника российского посольства

Эстония высылает из страны сотрудника российского посольства с дипломатическим статусом, которого объявили персоной нон грата, сообщает во вторник Delfi.

В МИД Эстонии был вызван поверенный в делах посольства России, которому вручили соответствующую дипломатическую ноту. Поверенному указали, что Таллинн не собирается терпеть деятельность России, "направленную против независимости и суверенитета Эстонии". Ведомство также призвало прекратить "гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами, против безопасности Эстонской Республики".

Агентству ТАСС в МИД России заявили, что Москва ответит на решение Таллинна объявить российского дипломата персоной нон грата.

Ранее 19 марта о высылке российского дипломата объявила Молдова. В МИД страны вызвали посла России, которому объявили, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грат, передаёт РБК. Его выслали из-за организации выборов президента России на территории самопровозглашённого Приднестровья "вопреки позиции молдавских властей".