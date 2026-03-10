МИД России: в Иране при атаке повреждено генконсульство РФ

В МИД России во вторник заявили о повреждении российского генконсульства в иранском городе Исфаган 8 марта при атаке на администрацию губернатора одноименной провинции.
В комментарии представителя МИД Марии Захаровой говорится, что из-за атаки на расположенную неподалёку администрацию губернатора в служебном здании консульства и жилых квартирах выбило стёкла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. Обошлось без жертв и серьезных травм, добавила Захарова.
Она также упомянула, что российская сторона требует "от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала".
- 28 февраля США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, поражены военные и ядерные объекты страны. Иран в ответ наносит удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полагает, что в Исфахане под землей расположено хранилище высокообогащенного урана. Об этом говорилось в опубликованном недавно докладе МАГАТЭ. Уран может использоваться в качестве топлива для ядерных реакторов или подвергаться дальнейшей переработке для создания ядерного оружия, хотя Тегеран отрицает разработку такого оружия.