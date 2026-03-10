МИД России: в Иране при атаке повреждено генконсульство РФ

В МИД России во вторник заявили о повреждении российского генконсульства в иранском городе Исфаган 8 марта при атаке на администрацию губернатора одноименной провинции.

В комментарии представителя МИД Марии Захаровой говорится, что из-за атаки на расположенную неподалёку администрацию губернатора в служебном здании консульства и жилых квартирах выбило стёкла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. Обошлось без жертв и серьезных травм, добавила Захарова.

Она также упомянула, что российская сторона требует "от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала".