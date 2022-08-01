Россия ввела санкции против ещё 39 британских политиков и журналистов

Министерство иностранных дел России опубликовало очередной "черный список" иностранцев, в отношении которых введены персональные санкции. В нем упомянуты 39 граждан Великобритании: политики, бизнесмены и журналисты ведущих изданий.

В числе британских подданных, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию – бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, член Палаты лордов парламента Великобритании Джордж Робертсон, некоторые депутаты Палаты общин от лейбористской партии (в заявлении МИД они названы "теневыми министрами" в разных областях). Также в стоп-лист внесены несколько британских бизнесменов и 11 журналистов из крупных британских СМИ, таких как Би-би-си, Ай-ти-ви, газет The Times, The Guardian, The Sun, The Economist, Daily Telegraph и других.

В заявлении МИД подчеркивается, что решение принято "в отношении ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию".

"Пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны. Выбор в пользу конфронтации – это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия," - считают в МИД и обещают, что "с учетом деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена."