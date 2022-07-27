В санкционной петле. Эфир в 18:05

После пяти месяцев войны в Украине и беспрецедентных санкций Запада против России очевидно, что они пока не работают. Россия получает сверхдоходы от нефти и газа, переориентируется на азиатские ранки, укрепляется рубль. Как долго страна может выстоять в санкционной войне? Санкции укрепляют или подрывают режим? И работают ли они вообще?



Участвуют: политолог Кирилл Рогов и экономист Борис Грозовский. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы