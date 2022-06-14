МИД РФ объявил о санкциях против британских журналистов

МИД России во вторник объявил о включении в санкционный список 29 британских медиаменеджеров и журналистов, а также представителей военно-промышленного комплекса и командования вооружённых сил Великобритании.

Как говорится в сообщении МИД, решение принято в связи с введёнными ранее Лондоном санкциями "в отношении ведущих журналистов" и глав оборонных компаний России.

Въезд в Россию, в частности, будет закрыт для главного редактора Би-би-си Тимоти Дэйви, главных редакторов крупнейших британских газет, активно пишущих о России корреспондентов и комментаторов, таких как Шон Уокер, Люк Хардинг и Марк Галеотти.

"Вошедшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе. Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе", - говорится в заявлении российского ведомства.

В начале мая Лондон ввёл ограничения против нескольких десятков российских физических и юридических лица, включая несколько СМИ и журналистов. В санкционный список, в частности попали ВГТРК и военкоры российских изданий Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Кроме того, тогда же британские власти, уже запретившие вещание в RT and Sputnik, приняли решение закрыть доступ к их сайтам, аккаунтам в соцсетях и приложениям в интернет-магазинах.

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