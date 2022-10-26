МИД России выдал фото из Словении 2010-х годов за грязную бомбу

Министерство иностранных дел России в среду разместило в своём англоязычном твиттере пост, в котором сообщало, что обладает информацией, будто две неназванных украинских организации получили прямой приказ изготовить так называемую грязную бомбу. В качестве иллюстраций к посту были опубликованы фотографии, часть из которых которые пользователи опознали как снятые в 2010-х годах в Словении и Мексике.

Правительство Словении опубликовало ответный пост, подчеркнув, что страна ответственно относится к хранению ядерных отходов и не ведёт никаких работ, связанных с грязными бомбами.

На фотографиях, опубликованных в твиттере МИД России, изображены неизвестная атомная электростанция, контейнеры для хранения радиоактивных отходов и пластиковые мешки со значком радиации и надписью "радиоактивно", нанесённой латиницей. Российское иностранное ведомство также сопроводило фото подписью, гласившей, что работы по созданию грязной бомбы в Украине уже вошли в финальную фазу.

Пользовали твиттера отметили, что фото с пластиковыми мешками было снято в Мексике в 2016 году; надпись "радиоактивно" сделана на словенском языке. Оно было впервые опубликовано полицией Мексики, обнаружившей похищенные именно из Словении радиоактивные материалы. Ещё несколько кадров, как показали пользователи, были сняты ТАСС на Белоярской АЭС в Свердловской области. И один, как объявило правительство Словении, принадлежал словенскому агентству по контролю за радиоактивными отходами ARAO: он был сделан в 2010 году.

Правительство Словении сопроводило ответный пост заявлением главы ARAO Санди Виршека, что радиоактивные отходы в стране хранятся с соблюдением всех мер безопасности, и не используются для изготовления грязных бомб.