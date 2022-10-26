"Сеанс саморазоблачения". Блогеры о том, зачем легенда о "грязной бомбе"

Кремлевские чиновники настойчиво утверждают, что Украина готовится к "ядерной провокации" на собственной территории с использованием так называемой "грязной бомбы". Министр обороны РФ Сергей Шойгу попытался на минувшей неделе убедить в этом по телефону глав оборонных ведомств Великобритании, Франции и Турции, а начальник Генштаба Валерий Герасимов – своего британского коллегу. 26 октября Минобороны России написало в телеграме, что о "грязной бомбе" Шойгу поговорил и со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Тему бомбы все последние дни активно раскручивали и чиновники российского МИДа, и пропагандистские каналы – как телевизионные, так и сетевые.

ПОСТПРАВДА

Под провокацией подразумевается применение украинской стороной данного вида оружия массового уничтожения, замаскированное под нештатное срабатывание российского тактического ядерного оружия (ТЯО) с последующими публичными обвинениями в адрес России.

В связи со сложившейся ситуацией, Россия осуществляет контакты по военной и дипломатической линии со странами "коллективного Запада", в частности, соответствующее письмо было направлено в Организацию Объединенных Наций (ООН). При этом, отдельно подчеркивается, что у украинских властей имеется мотив для применения так называемой грязной бомбы, а на территории Украины имеется необходимая производственная и научая база для создания такого вида оружия массового уничтожения.

Сергей Марков

По версии российской разведки, сценарий использования грязной ядерной бомбы Киевом такой.

1. Удар наносится по какому-то городу под контролем России.

2. Разведка США, Британии и Украины заявляет, что это нештатное срабатывание тактического ядерного оружия, которое Россия завезла на территорию Украины и которое Россия планировала использовать для удара по Украине.

3. Все западные и прозападные политики и сми начинают громко кричать, что это Россия виновата и это Россия планировала использовать тактическое ядерное оружие против Украины.

Для пущей убедительности Россия начала учения.

Марат Баширов

Россия начала учения сил ядерного сдерживания "Гром". Пентагону послали официальное сообщение. Такие учения мы проводим регулярно, каждый год, ничего уникального, кроме того, что они начались после наших заявлений о наличии "грязной" ядерной бомбы у Киева.

Внезапное переключение на новую тему бросается в глаза, пишет политолог Михаил Виноградов:

Буквально за пару дней "грязная бомба" стремительно вытеснила из ротации всё, что было нажито непосильным трудом: нацизм, попытки переписать историю и прочее расширение НАТО.

Поверить в пропагандистский сценарий довольно трудно, отмечают комментаторы.

Сергей Пархоменко

Даже если предположить, что взрыв "грязной бомбы" состоялся, ее невозможно выдать за "тактическое ядерное оружие", внезапно где-то "сработавшее". Потому что "грязный" взрыв и ядерный взрыв - это два совершенно разных физических явления. "Грязная" бомба – это вообще не ядерное оружие. Это обычное взрывное устройство, в котором вместо гвоздей или обрезков проволоки – радиоактивное вещество, которое механически разбрасывается вокруг, создавая радиоактивное заражение местности…

Дмитрий Колезев

Железная логика российской пропаганды: если у Украины есть возможности по созданию грязной бомбы, значит она ее создала.

Андрей Зубов

Зная то неприятие использования ядерного оружия, которое постоянно демонстрирует Запад, применение любых ядерных зарядов Украиной немедленно приведет к прекращению западной помощи Украине и разрыву союзнических связей. Зачем Украине это, тем более что ее войска и так наступают, на большинстве направлений?

А вот России, войска которой отступают, недавно оставили Харьковскую область на севере и срочно эвакуируются за Днепр на юге, под Херсоном, такие технические "штучки" дают надежду на перелом военной ситуации, на успех. Тем более, применением ядерного оружия Россия бесстыдно пугает мир уже много лет и особенно навязчиво с конца февраля.

Михаил Ходорковский

Если верить Кремлю, то украинцы:

• Бомбили свои города

• Связывали своих граждан и стреляли в затылок

• Воровали у себя стиральные машины и отправляли в РФ

• Путину это не помогло, поэтому украинцы решили взорвать на своей земле "грязную бомбу".



Логично… Кстати, грязная бомба точно есть у Путина в чемоданчике, но не в том, что с кодами запуска..

Но некоторым блогерам удается и здесь найти "логику".

Анатолий Несмиян

Хочу сразу сказать, что я полагаю: интерес к обострению крайне высок у "партии войны", причем у очень конкретной "партии войны" – западной. Ну, и украинской, конечно. Усталость от войны на Западе всё более заметна, активность "голубей" всё сильнее. Вдобавок нужно понимать, что ноябрьские выборы демократы, скорее всего, проигрывают. На прямую помощь Киеву это особого влияния не оказывает, так как ленд-лиз дает право президенту единолично принимать решения без согласований с Конгрессом, но жизнь у демократов теперь точно усложнится.

Усталость от войны на Западе всё более заметна, активность "голубей" всё сильнее

Возникает настоятельная необходимость обострить ситуацию, существенно снизить активность и возможности "голубей" и вообще противников помощи Украине, подкосить сторонников переговоров с Кремлем. И обострение, связанное с каким-то крайне значимым с медийной точки событием, просто напрашивается. Отсюда и нервная реакция в Кремле, который вдруг с опозданием заметил, что события развиваются крайне неблагоприятно для него, но опоздание очень велико, успеть сделать уже нельзя ничего, остается надеяться, что противники всё-таки не рискнут, так как риски достаточно велики. [...]

Кто именно может заказать обострение, тоже роли не играет: англичане или американцы. Или вообще какой-нибудь невнятный по происхождению интернационал. Здесь важно то, что от Кремля что-либо зависит всё меньше и меньше.

В украинских соцсетях потешаются: "Мысль, что бомба у украинцев грязная – просто мерзкая и оскорбительная. Бомба у украинцев чистая, опрятная и ухоженная, как вишневый садик у дома".

Еще одна популярная серия мемов обыгрывает шутку, что в России "грязную бомбу" уже взорвали.

Не поверили в "грязную украинскую бомбу" и западные политики. Одни "патриоты" их за это критикуют, другие отмечают, что такой исход был предсказуем.

Мышь в овощном

Заявления Запада о том, что там якобы не верят в создание Украиной "грязной бомбы", выглядят достаточно тревожно.

То есть в Вашингтоне, Лондоне и Париже априорно не готовы признать амбиции Киева в области создания оружия массового поражения, что принципиально повышает шансы на то, что пресловутые амбиции будут реализованы на практике.

А если (или – когда) это случится – то коллективный Запад в очередной раз дружно заявит, что "Russians did it!".

Дмитрий Ольшанский

Если бы Россия что-нибудь взорвала и рассказала, что это сделала Украина, с этим не согласился бы никто

Сейчас все говорят и пишут про "грязную бомбу" и ядерные провокации – неизвестно когда, неизвестно где, неизвестно зачем, – но все равно как-то тревожно.

У меня по этому поводу есть только одно соображение, которое кажется мне существенным.

Я думаю, что такого рода мероприятие может устроить Украина, но не Россия, и вот почему.

Нам все равно никто не поверит.

Это Украина может что угодно и где угодно взорвать, кого угодно и где угодно убить, а потом сказать, что это сделали русские. И все с этим согласятся (даже если кое-кто втайне и засомневается, привет, Илон Маск).

Тогда как если бы Россия что-нибудь взорвала и рассказала, что это сделала Украина, – с этим не согласился бы никто, поскольку Украина в мире официально святая, жертва, всегда права etc.

И какой после этого смысл нашим устраивать провокации – если у нас заведомо нет благостной репутации в глазах разнообразных заграниц? Никакого.

В то же время подозрения, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, у многих – и не только на Западе – только укрепились.

Толкователь

Чего-то сильно распсиховалось российское начальство по поводу некой "грязной ядерной бомбы", которую якобы должна применить Украина. От Запада так мира просят или Каховскую ГЭС зарядом ТЯО всё же собрались взрывать?

Алексей Копытко

К чему эта истерика? Несколько слоёв, которые позволят разыгрывать ситуацию в нужном направлении.

Первое. Россия всегда использует тактику превентивного обвинения жертвы в своём преступлении. Прежде, чем совершить какое-то злодеяние, они всегда зеркально обвиняют нас. В данном случае градус обвинений достаточно высокий.

Россия всегда использует тактику превентивного обвинения жертвы в своём преступлении

Никто не поверит, что Украина способна применить взамделишное ядерное оружие, поэтому вводится некий суррогат. Он задирает планку возможных преступлений РФ максимально высоко. На этом фоне условный подрыв дамбы Каховской ГЭС уже не будет выглядеть чем-то выдающимся.

Второе. Успехов на фронте у Кремля нет. Ситуация в Херсонской области ухудшается. Пока командование росармии перебрасывает на правый берег войска, увеличивая масштаб будущей братской могилы своих солдат. Но вскоре им может понадобиться правдоподобное объяснение "непростого решения" – бегства на левый берег. И сейчас они создают пространство для "деэскалации" – мол, спасли людей и упредили ядерную войну, но мы всё вернёёёём!

Третье. Набирает ход история с признанием РФ государством-террористом. Кремлю срочно необходимо сломать эту тенденцию, показав, что Украина ничуть не лучше, расфокусировать внимание. Необязательно за этим последуют какие-то действия, но есть очевидная попытка сформировать линию "непонятно, кто из них там бОльший террорист".

Иван Яковина

Я думал, что между мобилизацией и использованием ядерного оружия уже никакую угрозу не просунуть. Но Путин ухитрился запихать туда еще и угрозу применить "грязную бомбу".

Вероятно, он думает, что ее применение не повлечет за собой американского наказания как за ядерный удар, но по своим последствиям может оказаться для Запада даже страшнее.

Ну и еще один плюс: ядерную атаку на Украину свалить точно не получится, а вот "грязную бомбу" можно попробовать.

В сущности, Россия напрямую занимается ядерным терроризмом. Как-то иначе все происходящее назвать сложно.

Остановить применение "грязной бомбы" можно только одним способом: пообещав Путину максимально жестокий ответ.

Максим Трудолюбов

Искусственные поводы для начала вторжения Москве создать не удалось, хотя в январе и феврале пытались. Путин как робот продолжает попытки сделать именно это. Ему не верят. Для большей части мира – это очередной сеанс саморазоблачения. Его послания прочитываются теперь уже однозначно так: "Я всегда действовал обманом, я всегда делал то, в чем обвинял других и собираюсь делать это опять, потому что не умею по-другому".

Для большей части мира это очередной сеанс саморазоблачения

Попытки свалить все на других остались его единственным оружием. Это оружие все еще отчасти работает благодаря пропаганде и старшим российским поколениям, которые почему-то пропаганде больше других подвержены. Ответ младших поколений – массовое бегство и избегание государства – очевиден. По существу, попытки сваливать на других – это отказ от зрелости.

Кроме того, это скрытое признание преступлений. Если человек планирует сделать что-то хорошее, то не будет заранее перекладывать ответственность на "плохих". Всеми этими "нам не оставили выбора" он себя разоблачает. Под его водительством Россия не идет на борьбу с гордо поднятой головой, а пытается спрятаться от того, что творит

Сталингулаг

Судя по истерике, которую российские власти сейчас устраивают вокруг "грязной атомной бомбы", ирония про грядущий ядерный апокалипсис – больше не ирония. Реально собрались [долбануть], если попытка шантажом привести к переговорам сорвётся

Но накал, кажется, начинает спадать: пропаганда уже отрапортовала, что Киев "удалось призвать к порядку".

Легенда о "грязной бомбе" была нужна только для того, чтобы попытаться заставить Запад остановить поставки оружия Украине, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Это мнение разделяют и российские комментаторы. Многие из них считают, что нагнетание страстей вокруг бомбы – это не более чем информационный шум.

Альфред Кох

Весь этот шабаш является очевидным вымогательством переговоров. Путину отчаянно нужен хоть какой-то, пусть временный, но мир. Однако, только Украина может решить когда начать эти переговоры и на каких условиях.

Александр Гаврилов

Не надо участвовать в этой сознательной белибердизации жизни

Мне кажется, что многие "зачем", обсуждаемые в последнее время относительно высказываний РФ на разных уровнях, ошибочно исходят из предположения, что Россия пытается что-то сообщить, поделиться какой-то позицией, которую сама разделяет и в истинности которой убеждена.

Но на факультетах спецпропаганды учат не этому. В ситуации некомфортной информационной повестки следует создать максимальное количество шума, засрать канал до полной неразличимости сигнала в нём.

Это было очень заметно в ситуации реагирования на сбитый малайзийский самолёт. Годится любая [херня]: мертвые пассажиры, испанский диспетчер, экспертиза случайных организаций, обвинения непричастных etc. У этого всего не было цели убедить хоть кого-нибудь во всей этой белиберде, но потратить как можно больше ресурса понимания у всех, кто интересуется вопросом, довести до истощения каждого, кто будет пытаться построить собственное мнение.

То же, безусловно, касается грязной бомбы, взрыва плотины, боевого применения атомных электростанций, бесед Шойгу с американцами, пыток в отношение пленных и тому подобных взвизгов спецпропагандистов. То же я думаю про лихую джигитовку карманных геев российской пропаганды и их показную порку. Это всё боевая [херня], применяемая для оккупации информационных каналов. Не надо участвовать в этой сознательной белибердизации жизни

Майкл Наки

Всё это имитация деятельности и попытки в очередной раз попробовать кого-нибудь запугать

Истории с "грязной" бомбой, биолабораториями, ядерными взрывами и прочим заканчиваются одинаково. Ничем. Всё это имитация деятельности и попытки в очередной раз попробовать кого-нибудь запугать. За спрос, что называется, денег не берут. Испугались? Нет? Ну ещё через пару недель снова достанут страшилку какую-нибудь либо из старых запасов, либо новые расчехлят. Вдруг рано или поздно кто-то поведётся.

Позвонил Шойгу министрам обороны, покрутили они пальцем у виска, и забудут все снова через пару дней. Нынешняя глобальная стратегия Путина – измор и ожидание чуда. Он ждёт, пока кто-нибудь сломается. Из-за цен ли на газ или из-за предчувствия ядерной войны. Иногда даже получается что-то – вон Маск пару недель в Твиттере истерил, но западным политикам всё давно с Путиным понятно.

Так и будет он пробовать раз за разом, надеясь, что рано или поздно появится возможность, которая позволит ему соскочить. Сейчас, уверен, очень ждёт выборов американских. Авось там повезёт. "Умри сегодня ты, завтра я" – главная стратегия Кремля. А от многоходовочек осталось только слово.

Но есть и пессимистичная трактовка – то, что Кремль сейчас снижает градус, еще не значит, что он отказался от идеи использования ядерного оружия, пишет политолог Владимир Пастухов:

Каждый раз, когда мир думал, что в Кремле валяют дурака, именно мир и оставался в дураках

У меня нет сомнений в том, что у Кремля есть план действий, что это план "адский" в духе "скифских войн" с цивилизацией, что он активный, а не пассивный (то есть Путин не будет сидеть и ждать, пока его сухопутную армию пощелкают хаймарсами) и что провокация будет главной его прошивкой. Одновременно я сомневаюсь, что Байден с союзниками имеют какой-то встречный план. Их действия реактивны, все время отстают на один ход и создают у оппонентов твердую иллюзию, что их можно дожать.

Я долгими годами наблюдений приучен к тому, что Кремль ничего не делает просто так, и каждый раз, когда мир думал, что там за зубцами валяют дурака, именно мир и оставался в дураках. "Грязная бомба", которую вынесли на сцену, обязательно взорвется тем или иным способом. Хорошо бы понять – каким.