МИД России вызвал израильского дипломата из-за слов посла в Киеве

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса. Причиной российское внешнеполитическое ведомство назвало высказывания израильского посла в Киеве Михаила Бродского.

17 июня украинский дипломат в разговоре с израильским порталом Iton.tv отметил, что украинцы находятся в поиске своих героев после того, как страна подверглась жестокому нападению со стороны России. Бродский упомянул имена лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и других участников движения – Романа Шухевича и Андрея Мельника.

"Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость", – сказал посол, отметив разницу во взглядах на деятелей ОУН у Израиля и Украины.

МИД России сообщил, что во время беседы с Краусом российская сторона сообщила о необходимости "однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять русофобские настроения вдохновляется делами таких военных преступников, как Бандера и Шухевич".

Израильская сторона сообщение российского ведомства пока не прокомментировала.

22 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на интервью Бродского написала в своём телеграм-канале об антисемитской риторике ОУН и обвинила израильского дипломата в кощунстве.

Представитель МИД Израиля Лиор Хаят, комментируя высказывания Захаровой, подчеркнул, что ни одна страна не должна "читать лекции Израилю, его МИД и его дипломатам о том, как хранить память о Холокосте".

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