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Россия откроет новое диппредставительство в Иерусалиме

Вид на Иерусалим

Россия откроет новое дипломатическое представительство в Иерусалиме. Мэрия Иерусалима и МИД Израиля заключили секретное соглашение с Москвой, в рамках которого израильская сторона признаёт российское право на участок земли в центре города. Об этом пишет издание "Исраэль Ха-Йом".

Российская сторона, по соглашению, сама проведёт планирование и строительство помещений. Представительство среди прочего будет оказывать консульские услуги. В комплексе также будут жить российские дипломаты – это придаст диппредставительству более высокий статус, чем консульство.

По предварительным данным, строительство предполагается завершить в течение пяти лет с возможностью продления срока до десяти лет.

Посольство России в Израиле в своём сообщении отметило, что земельный участок в Иерусалиме был куплен российской стороной ещё в 1885 году. "Подписание данных документов стало результатом многолетнего процесса, инициированного российским внешнеполитическим ведомством", — говорится в заявлении.

Израиль не позволяет иностранным государствам открывать в Иерусалиме консульства, так как открытие дипучреждения такого ранга показывает, что этот город не признаётся столицей еврейского государства.

На сегодняшний день в Иерусалиме открыты посольства США, Гватемалы, Гондураса и частично признанного Косова. Венгрия, Чехия и Словакия имеют в городе свои дипмиссии. Не исключено, что Будапешт в будущем откроет в Иерусалиме своё посольство. Российское посольство находится в Тель-Авиве.

  • "Резолюция о разделе Палестины" Генассамблеи ООН от 1947 года предполагала, что после окончания британского мандата в 1948 году Иерусалим будет отдельной единицей со специальным режимом под контролем ООН. В результате арабо-израильской войны 1947–1949 годов Иерусалим был разделён на западную и восточную части между Израилем и Иорданией.
  • В 1949 году израильский парламент объявил Иерусалим свой столицей. Следом Иордания назвала город своей второй столицей.
  • В результате шестидневной войны 1967 года Израиль установил контроль над восточной частью Иерусалима.
  • ООН и многие страны мира не признают израильского суверенитета над Восточным Иерусалимом, считая, что город должен быть столицей как Израиля, так и Палестинской автономии.

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