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МИД: Россия временно выведет свои объекты из-под инспекций по СНВ

Министерство иностранных дел России информировало США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие международным инспекциям. В сообщении МИДа подчеркивается, что такие меры он принимает в ответ на недружелюбные действия Вашингтона.

"Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории," - сказано в сообщении.

МИД разъясняет, что из-за прекращения регулярного авиасообщения между Россией и США и закрытия для российских самолетов воздушного пространства США и их союзников российские инспекционные группы практически лишены возможности осуществлять инспекции американских объектов.

Российская сторона подчеркнула, что остается "в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ."

  • Договор СНВ-III между Россией и США вступил в силу в 2011 году и действует до 2026 года. Он предусматривает дальнейшее сокращение двумя странами стратегических наступательных ядерных вооружений при сохранении паритета. Под действие договора подпадают ядерные боезаряды, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также пусковые системы для них.
  • Главным инструментом взаимного контроля за соблюдением договора являются регулярные взаимные инспекции. С момента подписания договора их состоялось более 300.

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