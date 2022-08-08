МИД: Россия временно выведет свои объекты из-под инспекций по СНВ

Министерство иностранных дел России информировало США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие международным инспекциям. В сообщении МИДа подчеркивается, что такие меры он принимает в ответ на недружелюбные действия Вашингтона.
"Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории," - сказано в сообщении.
МИД разъясняет, что из-за прекращения регулярного авиасообщения между Россией и США и закрытия для российских самолетов воздушного пространства США и их союзников российские инспекционные группы практически лишены возможности осуществлять инспекции американских объектов.
Российская сторона подчеркнула, что остается "в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ."
- Договор СНВ-III между Россией и США вступил в силу в 2011 году и действует до 2026 года. Он предусматривает дальнейшее сокращение двумя странами стратегических наступательных ядерных вооружений при сохранении паритета. Под действие договора подпадают ядерные боезаряды, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также пусковые системы для них.
- Главным инструментом взаимного контроля за соблюдением договора являются регулярные взаимные инспекции. С момента подписания договора их состоялось более 300.
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