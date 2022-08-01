США, Франция и Британия призвали Россию отказаться от "ядерной риторики"

Главы внешнеполитических ведомств Франции, США и Британии выразили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и призвали Россию отказаться от использования "опасной ядерной риторики" и не допустить ядерной войны.

Совместное заявление было подготовлено после их встречи в Нью-Йорке, где 1 августа началась X конференция стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия. На открытии конференции генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с "ядерной опасностью, невиданной со времён разгара холодной войны".

Гутерриш призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире."Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия - это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью", - сказал генсек ООН.

Отдельно выступил президент США Джо Байден, призвав Россию и Китай продемонстрировать, что они привержены ограничению ядерных вооружений.

"Моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, призванной заменить СНВ-III, когда срок его (договора - ИФ) действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер", - говорится в заявлении американского лидера.

Президент России Владимир Путин в свою очередь обратился к участникам конференции и сказал, что букву и дух договора Россия соблюдает, и что в ядерной войне победителей не будет.