США, Франция и Британия призвали Россию отказаться от "ядерной риторики"

Главы внешнеполитических ведомств Франции, США и Британии выразили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и призвали Россию отказаться от использования "опасной ядерной риторики" и не допустить ядерной войны.
Совместное заявление было подготовлено после их встречи в Нью-Йорке, где 1 августа началась X конференция стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия. На открытии конференции генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с "ядерной опасностью, невиданной со времён разгара холодной войны".
Гутерриш призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире."Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия - это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью", - сказал генсек ООН.
Отдельно выступил президент США Джо Байден, призвав Россию и Китай продемонстрировать, что они привержены ограничению ядерных вооружений.
"Моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, призванной заменить СНВ-III, когда срок его (договора - ИФ) действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер", - говорится в заявлении американского лидера.
Президент России Владимир Путин в свою очередь обратился к участникам конференции и сказал, что букву и дух договора Россия соблюдает, и что в ядерной войне победителей не будет.
- После начала войны с Украиной Владимир Путин приказал начать боевое дежурство стратегическим ракетным войскам. Представители властей и журналисты государственных СМИ не раз намекали на возможность использования Россией ядерного оружия в войне с Украиной.
- Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проходит раз в пять лет. Десятая встреча должна была состояться в Нью-Йорке в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса.
- ДНЯО был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.
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