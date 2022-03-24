МИД Украины потребовал сократить штат посольства Беларуси до пяти

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Беларуси сократить штат своего посольства в Киеве до пяти дипломатов.

Об этом в четверг в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода сообщил представитель МИД Олег Николенко. По его словам, решение стало ответом на аналогичный шаг Минска днём ранее.

23 марта правительство Беларуси заявило, что закрывает украинское генконсульство в Бресте и потребовало от неназванного количества украинских дипломатов покинуть посольство в Минске – тогда как Беларусь под руководством авторитарного лидера Александра Лукашенко продолжает оказывать содействие российским военным после их вторжения в Украину.

Как сказал в среду представитель белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз, в Минске позволено остаться украинскому послу и ещё четверым сотрудникам дипмиссии, всех остальных обязали уехать. Глаз добавил, что мера принята из-за "множества недружественных действий Украины" на протяжении многих лет, что "безответственно подрывало межгосударственные отношения".

В МИД Украины это назвали "недружественным шагом" и пообещали зеркальный ответ.

22 марта информационное агентство БелТА сообщило, что Комитет государственной безопасности Беларуси обвинил украинских дипломатов в Минске в работе на разведку.

19 марта Беларусь отозвала всех сотрудников своего посольства в Киеве. Это вызвало предположения, что Минск готовится к отправке своих солдат в Украину для помощи Москве.