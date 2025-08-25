МИД Украины раскритиковал Аллена за онлайн-выступление в Москве

Министерство иностранных дел Украины "решительно осуждает" участие американского режиссёра Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Заявление об этом МИД опубликовал в соцсетях.

24 августа 89-летний Аллен, неоднократный обладатель премии "Оскар", выступил по видеосвязи в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино. Встречу модерировал режиссёр Фёдор Бондарчук, ранее заявлявший о своей поддержке Владимира Путина и российских властей. Аллен, помимо прочего, сказал, что ему всегда нравилось российское кино. Помимо прочего, отвечая на вопрос о возможных планах съёмок в России, Аллен ответил: "Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге". О войне в Украине и политике он не говорил.

В заявлении МИД Украины говорится, что действия Аллена - это "позор и оскорбление жертв из числа украинских актёров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины". В заявлении говорится, что американский режиссёр "сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине", и отмечается, что культура "не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды".

Вуди Аллен дебютировал в кино в 1960-е годы, режиссёр и сценарист нескольких десятков фильмов, многие из которых были отмечены наградами. Обладатель премии "Оскар" за лучшую режиссуру и трижды - за лучший сценарий.