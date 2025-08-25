"Нахрена ему это надо?" Соцсети о выступлении Вуди Аллена в Москве

Знаменитый американский кинорежиссер Вуди Аллен, которому через пару месяцев исполняется 90 лет, принял участие – хоть и дистанционно, по видеосвязи, – в Московской международной неделе кино. Это вызвало немалое удивление общественности.

"В рамках лекции-встречи вас ждет разговор о кино и жизни, о выборе, вдохновении и честности в профессии. Атмосфера доверительного диалога позволит прикоснуться ко внутреннему миру режиссера, понять, как рождаются истории, которые остаются в культуре на десятилетия, и услышать мысли, которые редко звучат публично", – анонсировал выступление Вуди Аллена сайт Недели кино. Добавим, что модератором выступления стал Федор Бондарчук, известный не только как кинорежиссер и бизнесмен, но и (до недавних пор) член Высшего совета партии "Единая Россия", доверенное лицо Владимира Путина и Сергея Собянина в ходе различных предвыборных кампаний и приятель Рамзана Кадырова.

Об участии Вуди Аллена в московском мероприятии заранее не без торжества сообщили российские СМИ, не преминув напомнить, что "Вуди Аллен является легендой мирового кино, четырехкратным лауреатом премии "Оскар", культовым режиссером, сценаристом и актером, создавшим более 50 фильмов, таких как "Полночь в Париже", "Энни Холл" и "Манхэттен".

Зрители, кажется, остались довольны:

Впрочем, не все.

Да ладно, только не Вуди Аллен! Пока Россия заливает украинские города кровью, Вуди Аллен участвует в Московском кинофестивале, дает интервью провоенному российскому режиссеру и высокопоставленному члену партии Путина Федору Бондарчуку. По крайней мере, цветовая гамма подходит.

Другим видным иностранным гостем Московской недели кино стал сербский режиссер Эмир Кустурица, но это как раз неудивительно. Его взгляды давно известны, Кустурица симпатизирует Владимиру Путину, который даже наградил его орденом Дружбы, и поддерживает российскую агрессию против Украины.

Вуди Аллен ничем подобным до сих пор не отметился. Тем неожиданнее оказалась новость о согласии американской знаменитости поучаствовать в дискуссиях в рамках Московской недели кино. Само это мероприятие не может похвастаться долгой историей: оно появилось в прошлом году и "включает в себя показы фильмов, лекции и бизнес-форумы, направленные на продвижение Москвы как международного центра для кинематографистов и синефилов", отмечает The Moscow Times.

Иными словами, в условиях изоляции (в том числе культурной) России на Западе, связанной с войной против Украины, Неделя кино – составная часть кремлевской стратегии soft power ("мягкой силы"). Цель – показать, что, вопреки усилиям "недружественных стран", Москва остается международно значимым центром притяжения. С этой точки зрения появление там Вуди Аллена, пусть даже в виде изображения на экране, – несомненно, знатный "улов".

Так хочется остаться в памяти всех главным гостем агрессора?

Большинство комментаторов в соцсетях, как русско-, так и англоязычных, не скрывают удивления, в основном раздраженного, иногда ироничного.

Олег Пшеничный:

Если ты в свои девяносто лет считаешь, что живешь уже в вечности, и поэтому наплевать, что в мире сейчас происходит, ну иди общайся с этой вечностью, а не с живыми людьми.

Carina Cockrell-Ferre:

СИНДРОМ ГАМСУНА (Кнут Гамсун – выдающийся норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, в годы Второй мировой войны симпатизировал нацистской Германии. – РС)? Хороший американский режиссер Вуди Аллен принял приглашение Путина быть ГЛАВНЫМ гостем на каком-то фестивале в Москве. Так хочется итогового ТРИУМФА, который ему пообещали напоследок, как Бернарду Шоу у Сталина, что изменила моральная брезгливость, а голос элементарной человечности и крики убитых диктатором уже не расслышать? Так велика нужда в деньгах? Так хочется остаться в памяти всех главным гостем агрессора? Так хочется славы Гамсуна и Депардье? Печально.

Наталья Семенова:

почему люди в 89 принимают такие решения? гори в аду, Вуди Аллен

Андрей Плахонин:

Есть те, кого особенно жалко терять.

Капец. Россияне пишут, 24–25 августа в Московской международной неделе кино примет участие Вуди Аллен. 89 лет, конечно, но вот нахрена ему это надо?!

Neural Siberia:

Надеюсь, его не взяли в заложники ради выкупа

Грустные новости, друзья – зиганул Вуди Аллен: (...никогда не был его поклонником, но режиссёр хороший, что есть, того не отнять...

billybassbigmouth:

Надеюсь, его не взяли в заложники ради выкупа. Хотя это был бы обалденный финал для байопика.

FreshSetOfBatteries:

Вот мог бы там и остаться (многие комментаторы, видимо, не поняли из новостных сообщений, что участие Вуди Аллена в Московской неделе кино не предполагало его приезда в Москву. – РС)

Павел Соболев:

В рамках Московской международной недели кино Вуди Аллен на территории Кинозавода "Москино" примет участие в 45-минутной дискуссии под модерацией Федора Бонадарчука, а потом отправится в ночной клуб Simach танцевать под песню Шуры "Ты не верь слезам".

У Вуди Аллена весьма бурная биография и неоднозначная репутация. В 90-е годы его женой была известная актриса Миа Фэрроу, развод с которой сопровождался громким скандалом: Фэрроу обвинила Аллена в сексуальных домогательствах к их приемным дочерям. Позднее режиссер женился на одной из них, Сун-и Превин (она почти на 40 лет моложе своего супруга), с которой они вместе до сих пор. До судебного разбирательства дело не дошло, хотя обвинения против Аллена всплывали и позднее, в последний раз в 2014 году. В 2021-м появился документальный мини-сериал "Аллен против Фэрроу", выдержанный в обвинительном духе по отношению к режиссеру. Тот, однако, отказался участвовать в нем, заявив лишь, что его авторы хотят "увековечить ложь". Как бы то ни было, в США репутация Аллена оказалась де-факто уничтожена, последние свои фильмы он снимал в Европе.

Комментаторы, естественно, не преминули упомянуть скандалы вокруг Вуди Аллена в контексте его нынешнего выступления перед московской публикой.

MillieKateville:

Шокирует то, как некоторые страны прославляют людей, обвиняемых в сексуальном насилии, и в то же время выступают против прав ЛГБТК+, и Россия находится в самом центре этого противоречия.

dowker1

Логика тут есть. Московской неделе кино меньше 18 лет.

Есть и те, кто напоминает, что обвинения в адрес Аллена не были доказаны в суде и не привели к его осуждению.

lewismacp2000:

Хорошо, Вуди – противоречивая личность, поэтому я понимаю суть спора. Однако он был признан невиновным, и есть некоторые (на мой взгляд) достоверные доказательства того, что это был правильный вердикт. Я, конечно, не знаю, и абсолютно не хочу преуменьшать серьезность обвинений или переживания пострадавших. Я просто думаю, что, возможно, не стоит ставить его в один ряд с Вайнштейном или Эпштейном.

Ну и, естественно, с "другой стороны" доносятся торжествующие комментарии:

Адам Саров:

Ну что ж, интересный ход: пока Запад привычно вещает, что "Россия изолирована", на красной дорожке появляется человек, который олицетворяет мировое кино. И это не какой-то случайный режиссёр, а именно Вуди Аллен – символ старой школы Голливуда.

Россия показывает миру, что она не "страна-изгой"

Пять лет санкций, давления, громких слов про "изоляцию" — а на деле выходит, что культурные мосты работают лучше, чем все дипломатические каналы вместе взятые. Западные политики требуют "бойкотировать", а их же легенды искусства приезжают в Россию собирать овации.

В этом есть скрытый посыл: через культуру Россия показывает миру, что она не "страна-изгой", как любят повторять в Вашингтоне и Брюсселе, а всё ещё площадка, куда готовы ехать мастера, несмотря на политический фон.

Некоторые предполагают (опять-таки ошибочно думая, что Вуди Аллен появился в Москве лично) у режиссера какие-то особые мотивы:

Ни сам Вуди Аллен, ни его представители пока никаких комментариев по поводу его участия в московском мероприятии не дали. Поэтому один из известных афоризмов самого Аллена – "Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие. Лучше послушай, что он говорит о других" – в данном случае неприменим.