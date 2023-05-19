МИД запретил въезд в Россию Бараку Обаме и ещё 499 американцам

Министерство иностранных дел России добавило в "стоп-лист" для въезда в страну имена 500 американских граждан. В их числе бывший президент США Барак Обама, бывшие чиновники Белого дома, сенаторы, конгрессмены и главы военно-промышленных компаний.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД, указано, что это ответный шаг на новые санкции, введённые США в пятницу против ряда российских лиц и организаций.

МИД отмечает, что в стоп-лист попали "и те во властных и правоохранительных структурах, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "штурма Капитолия".

Кроме того, в том же документе МИД сообщается, что ведомство в очередной раз отказывает представителям посольства США в консульском посещении в СИЗО журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже. Отказ назван ответной мерой на невыдачу в апреле российским журналистам виз США, из-за чего они не смогли присутствовать при визите министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.