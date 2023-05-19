СВР и Татьяна Москалькова попали под новые санкции США

Минфин США расширил санкции в отношении России из-за её продолжающейся агрессии в отношении Украины. Под ограничения, в частности, попали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, помощники президента России Игорь Левитин и Дмитрий Шальков (последний возглавляет Контрольное управление президента), глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Объектами персональных санкций также стали гендиректор венчурного фонда "Интерроса" "Восход" Руслан Саркисов, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, омбудсмен так называемой "ДНР" Дарья Морозова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Санкции введены против Службы внешней разведки России, золотодобывающей компании "Полюс", горнорудной компании Polymetal. Всего санкционный список пополнили 69 российских предприятий, а также одна фирма из Армении и одна из Кыргызстана. 30 из них, как сообщает "Коммерсант", занимаются производством и импортом электроники и полупроводников. США считают, что все эти компании поддерживают армию и военную промышленность России.

Суть санкций заключается в том, что США фактически запрещают продажу этим предприятиям любых товаров, кроме продовольствия и медикаментов.

Кроме того, под санкции попали Санкт-Петербургский горный университет, Российский госуниверситет нефти и газа им. Губкина и ещё ряд вузов, занимающихся образованием в области горнодобычи и нефтяной промышленности.

К санкциям в отношении Москальковой присоединилась и Канада. Всего ограничительный список Оттавы пополнили 17 россиян и 18 юрлиц. Среди прочих, в списки попали российская Генпрокуратура, Министерство образования, бизнес-омбудсмен Борис Титов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и ряд депутатов Госдумы.