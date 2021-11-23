Миграция через восточную границу ЕС в 2021 году выросла в 15 раз

Число мигрантов, пытающихся без необходимых документов попасть в страны Европейского союза, выросло за первые 10 месяцев 2021 года на 70% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Европейского агентства по защите границ (Frontex).

Мигрантов стало на 45% больше по сравнению с 2019 годом - периодом до пандемии и связанных с ней ограничений на пересечение границы. За десять месяцев 2021 года агентство Frontex зарегистрировало 160 тысяч незаконных пересечений границы.

Самый большой рост наблюдается на восточных границах ЕС, прежде всего на границе с Беларусью. В 2021 году через эту границу пытались пройти в 15 раз больше людей, чем в прошлом - почти 8 тысяч человек. При этом ноябрьские столкновения на границе Польши и Беларуси в статистике ещё не учтены.

Большинство беженцев - иракцы, ливийцы, афганцы и сирийцы. Пик пересечений границы ЕС из Беларуси за первые десять месяцев года случился в июле, когда границу пытались перейти 3200 раз.

Почти 50 тысяч попыток пересечь границу за год зарегистрировали по "западно-балканскому маршруту", через центральное Средиземноморье пытались попасть в ЕС более 16 тысяч человек.

В Евросоюзе уверены , что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко намеренно доставляет в Беларусь тысячи мигрантов с Ближнего Востока, чтобы они пытались прорваться в Польшу, Литву и Латвию. Создавая кризис с мигрантами, Лукашенко мстит за западные санкции, считают дипломаты.

, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко намеренно доставляет в Беларусь тысячи мигрантов с Ближнего Востока, чтобы они пытались прорваться в Польшу, Литву и Латвию. Создавая кризис с мигрантами, Лукашенко мстит за западные санкции, считают дипломаты. После столкновений на границе Польши и Беларуси в начале ноября в логистическом центре “Брузги" остались около двух тысяч мигрантов.

на границе Польши и Беларуси в начале ноября в логистическом центре “Брузги" остались около двух тысяч мигрантов. 23 ноября Министерство внутренних дел Беларуси отчиталось о возвращении 118 мигрантов. Еще сотню человек вернули в Ирак на прошлой неделе.

о возвращении 118 мигрантов. Еще сотню человек вернули в Ирак на прошлой неделе. На этой неделе высокопоставленный американский дипломат, спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер заявила , что Вашингтон и руководство Евросоюза готовятся ввести новые санкции и усилить экономическое давление на Минск за создание миграционного кризиса. США и их союзники возлагают на Лукашенко всю ответственность за ситуацию, приведшую к тому, что на границе Беларуси с ЕС застряли тысячи беженцев, сказала Фишер.