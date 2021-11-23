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Власти Беларуси заявили, что страну покинули ещё 118 мигрантов

Отправка граждан Ирака из Минска 18 ноября

Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что страну через национальный аэропорт Минска покинули еще 118 мигрантов.

Как говорят в ведомстве, эти люди вылетели в понедельник. "Такая работа продолжается ежедневно. Сегодня (23 ноября) ещё одна группа граждан иностранных государств находится в аэропорту Минска, прошла все таможенные и пограничные процедуры и ожидает возращения на родину", - цитирует "Интерфакс" начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна. В какие именно страны вылетели мигранты, чиновник не уточнил.

На прошлой неделе сообщалось о вылете из Минска спецрейсом в Ирак сотен беженцев.

Евросоюз обвиняет режим авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко в намеренной доставке в Беларусь тысяч мужчин, женщин и детей с Ближнего Востока с тем, чтобы они впоследствии пытались прорваться в Польшу, Литву и Латвии через участки границы Беларуси с этими странами-членами ЕС. Создавая кризис с мигрантами, Лукашенко тем самым мстит за западные санкции, уверены в Брюсселе.

Как заявила на этой неделе высокопоставленный американский дипломат, спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер, Вашингтон и руководство ЕС готовятся вскоре усилить экономическое давление на официальный Минск – за создание миграционного кризиса. Лукашенко несёт всю ответственность за ситуацию, приведшую к тому, что на границе Беларуси с ЕС застряли тысячи беженцев, отметила Фишер.

Мигранты начинают возвращаться домой
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Мигранты начинают возвращаться домой

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Ожидается, что Брюссель объявит о своём пятом пакете санкций против окружения Лукашенко не позднее 2 декабря. Будущие меры могут затронуть около 30 чиновников и организаций. Будут ли санкции США введены одновременно с европейскими, Джули Фишер не уточнила.

Предыдущие санкции вводились в ответ на фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года и жестокое подавление властями начавшихся тогда массовых протестов. Лукашенко отрицает махинации на выборах и обвинения в нарушении прав человека, как и нынешнее обвинение в создании миграционного кризиса. Он, в свою очередь, обвиняет ЕС в неспособности вести диалог с Минском и подчёркивает, что сложившаяся ситуация чревата вооружённым конфликтом.

Лукашенко предложил Германии принять до двух тысяч беженцев, находящихся в Беларуси. Но Берлин эту инициативу неоднократно отверг.

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