Власти Беларуси заявили, что страну покинули ещё 118 мигрантов

Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что страну через национальный аэропорт Минска покинули еще 118 мигрантов.

Как говорят в ведомстве, эти люди вылетели в понедельник. "Такая работа продолжается ежедневно. Сегодня (23 ноября) ещё одна группа граждан иностранных государств находится в аэропорту Минска, прошла все таможенные и пограничные процедуры и ожидает возращения на родину", - цитирует "Интерфакс" начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна. В какие именно страны вылетели мигранты, чиновник не уточнил.

На прошлой неделе сообщалось о вылете из Минска спецрейсом в Ирак сотен беженцев.

Евросоюз обвиняет режим авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко в намеренной доставке в Беларусь тысяч мужчин, женщин и детей с Ближнего Востока с тем, чтобы они впоследствии пытались прорваться в Польшу, Литву и Латвии через участки границы Беларуси с этими странами-членами ЕС. Создавая кризис с мигрантами, Лукашенко тем самым мстит за западные санкции, уверены в Брюсселе.

Как заявила на этой неделе высокопоставленный американский дипломат, спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер, Вашингтон и руководство ЕС готовятся вскоре усилить экономическое давление на официальный Минск – за создание миграционного кризиса. Лукашенко несёт всю ответственность за ситуацию, приведшую к тому, что на границе Беларуси с ЕС застряли тысячи беженцев, отметила Фишер.

Ожидается, что Брюссель объявит о своём пятом пакете санкций против окружения Лукашенко не позднее 2 декабря. Будущие меры могут затронуть около 30 чиновников и организаций. Будут ли санкции США введены одновременно с европейскими, Джули Фишер не уточнила.

Предыдущие санкции вводились в ответ на фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года и жестокое подавление властями начавшихся тогда массовых протестов. Лукашенко отрицает махинации на выборах и обвинения в нарушении прав человека, как и нынешнее обвинение в создании миграционного кризиса. Он, в свою очередь, обвиняет ЕС в неспособности вести диалог с Минском и подчёркивает, что сложившаяся ситуация чревата вооружённым конфликтом.

Лукашенко предложил Германии принять до двух тысяч беженцев, находящихся в Беларуси. Но Берлин эту инициативу неоднократно отверг.