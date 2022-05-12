Михаила Саакашвили доставили из тюрьмы в гражданскую больницу

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пройдёт курс лечения в тбилисской больнице "Вивамеди". Туда бывшего главу государства, под усиленной охраной и в условиях полной секретности, доставили рано утром в четверг из тюрьмы в городе Рустави, где он отбывает шестилетний срок заключения за злостное использование служебных полномочий.

В больнице приняты беспрецедентные меры безопасности: палата, в которую поместили бывшего главу государства находится на пятом этаже клиники. Предварительно все окна в ней были затемнены специальными шторами, чтобы осуждённый не смог ни с кем общаться без разрешения сотрудников департамента исполнения наказаний Минюста страны.

На днях лечащие врачи установили диагноз Саакашвили: анорексия – синдром отказа организма принимать пищу. Особенно остро в случае с экс-президентом заболевание проявляется в части белковой пищи. А из-за недостатка белка мышцы пациента частично атрофировались. Поэтому на последнем судебном процессе Саакашвили сидел в инвалидной коляске.

Оппозиционная партия бывшего президента "Единое национальное движение" настаивает на отправку Саакашвили в специализированную европейскую клинику, где лечат больных анорексией. Консилиум врачей при омбудсмене Нино Ломджария постановил, что в Грузии нет специализированной клиники, способной вылечить больного этим синдромом. Но поскольку власти страны пока выступают категорически против перевода основателя и бессменного лидера ЕНД в Европу, курс лечения в "Вивамеди" считается лучшим промежуточным решением.

Сколько времени Михаил Саакашвили пробудет в клинике никто сказать не может. По утверждению врачей, основной причиной заболевания стали нервные и некоторые ментальные расстройства, вызванные страданиями от жизни в тюрьме и невозможностью заниматься активной политической деятельностью, которая считается призванием Саакашвили.

Бывший президент приговорён к шести и трём годам лишения свободы по статье уголовного кодекса Грузии "превышение или злостное использование служебного положения". Ещё три уголовных дела против экс-президента сейчас слушаются в городском суде.