Минкульт: "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя ещё месяц 

Одна из самых известных русских икон "Троица" кисти Андрея Рублёва будет находиться в московском храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры России. В ведомстве заверили, что "икона в стабильном состоянии, резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано".

Ранее Минкульт утверждал, что икона, которая была перевезена в храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи 3 июня, будет находиться в соборе до 18 июня, после чего будет транспортирована на реставрацию, а затем отправится в Свято-Троицкую Сергиевую лавру в Подмосковье. При этом глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что "Троица" останется в храме на год.

Продление срока пребывания иконы в храме Минкульт объясняет просьбой РПЦ, "чтобы верующие могли поклониться ей на праздник преподобного Сергия Радонежского", который отмечается 18 июля.