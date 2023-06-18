Минкульт: "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя ещё месяц 

Одна из самых известных русских икон "Троица" кисти Андрея Рублёва будет находиться в московском храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры России. В ведомстве заверили, что "икона в стабильном состоянии, резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано".
Ранее Минкульт утверждал, что икона, которая была перевезена в храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи 3 июня, будет находиться в соборе до 18 июня, после чего будет транспортирована на реставрацию, а затем отправится в Свято-Троицкую Сергиевую лавру в Подмосковье. При этом глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что "Троица" останется в храме на год.
Продление срока пребывания иконы в храме Минкульт объясняет просьбой РПЦ, "чтобы верующие могли поклониться ей на праздник преподобного Сергия Радонежского", который отмечается 18 июля.
- 15 мая президент России Владимир Путин распорядился передать "Троицу" на хранение из Третьяковской галереи в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Резко против этого выступили музейное сообщество и ряд российских учёных. По их мнению, хранение иконы вне музейного пространства, без присмотра специалистов и необходимых температруно-влажностных условий содержания, приведёт к её разрушению.
- В мае участники заседания комиссии по реставрации в Третьяковской галерее заявили, что перенос иконы невозможен из-за её нестабильного состояния. После этого патриарх Кирилл снял с должности и запретил в служении председателя совета РПЦ по искусству протоиерея Леонида Калинина, участвовавшего в заседании и подписавшего протокол с решением.
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