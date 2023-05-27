Председателя совета РПЦ по искусству сняли с должности из-за "Троицы"

Патриарх Кирилл отстранил от должностей и запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина за "воспрепятствование" передаче иконы "Троица" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. Калинин занимал должность председателя экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации.

Калинин сказал ТАСС, что он, "видимо, совершил какую-то ошибку".

"Я решения своего руководства не комментирую. Если такое решение было принято – значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку", – сказал Калинин.

В середине мая предстоятель РПЦ патриарх Кирилл обратился к администрации президента России с просьбой согласовать вывоз иконы в храм на празднование Троицы 4 июня. Кремль в ответ разрешил церкви забрать работу и после этой даты, переместив её в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

23 мая в Третьяковской галерее прошло заседание, на котором обсуждалась возможность передачи иконы РПЦ. Эксперты пришли к выводу, что икона не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы из-за сложного и нестабильного состояния.

Как пишет РБК, Калинин присутствовал на этом заседании. В разговоре с изданием он пояснил, что у него возник ряд вопросов, касающихся подготовки перевозки и размещения иконы в Троицком соборе. Например, для нее не был подготовлен специальный киот, в храме были поставлены кондиционеры. При этом Калинин утверждал, что эти вопросы решаемы совместными усилиями церкви и музейного сообщества.

26 мая Кремль сообщил о согласовании схемы вывоза "Троицы" из Третьяковской галереи. Министерство культуры заявило, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня и пробудет там две недели, после чего отправится на реставрацию и консервацию.