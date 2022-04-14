"Миллионам не уехать". Соцсети об отъезде Екатерины Шульман

Весной 2022 года уже сложно кого-то удивить отъездом из России, но эмиграция такой знаковой фигуры, как Екатерина Шульман, всё-таки обратила на себя внимание.

Точнее, сама Шульман это эмиграцией не называет, сообщив публике, что на год уехала в Германию.

Кирилл Гончаров:

Шульман и Елкин уехали из России.

Второй, думаю, просто за компанию и под настроение.

А Екатерина Михайловна вполне рискует получить статус иностранного агента и превентивно обезопасила себя.

Живем в эпоху четвёртой промышленной революции, география и место жительства для науки, творчества, публицистики и даже общественной деятельности не играет роли.

Но тем не менее, жаль.

У части комментаторов отъезд Шульман вызывает то ли обиду, то ли злорадство.

Игорь Князев:

Шульман тоже вычеркиваем. Не был ее слушателем и не входил в число читателей, но последние полтора месяца относился с уважением: человек имел смелость не сбежать, продолжать работать, говорить, но...как оказалось, он просто оформлял документы. Так что вычеркиваем.

Алмаз Алжамбаев:

А сколько убеждала людей о "системности режима" о том что режим не безумен и прочее.

Вячеслав Вето:

Есть такая екатерина шульман.

Слышали, небось.

Нет? Ну, и слава богу.

Так вот.

Она, типа, политолог, какой-то там профессор.

И огромная аудитория.

И последние несколько лет она пела песню.

И так складно пела!

Заслушаешься!

Что, на самом деле, все не так уж и плохо!

И что до фашизма нашей стране еще ой как далеко.

И, вы посмотрите, дорогие мои!

Какие замечательные новые ростки демократии.

И как их много...

Давайте поднажмем!

И все у нас получится!...

Сука.

Давала людям надежду.

Когда ее и вовсе уже не было.

Этой надежды.

А мне всякий раз хотелось спросить:

катя, дорогая вы наша, а сколько у вас подготовлено запасных аэродромов?

Так, на всякий случай.

Если ваши прогнозы окажутся - полное говно...

И точно.

Вчера она опять вышла в эфир.

Откуда-то уже из Германии, кажется.

И контрактик такой уютный на год.

С каким-то универом.

Аркадий Бабченко:

Пятнадцать лет я мог рассказывать розовым дурачкам о том, что автократии никогда не становятся диктатурами. Что диктатуры никогда не становятся тираниями. Что тирании никогда не начинают войну. Что гулаг и тридцать седьмой невозможны. Что все самое страшное уже позади. Что Донбасс и был тем переломом, который поставит точку. Что никакой большой войны не будет. Что самая темная ночью перед рассветом. И дальше будет только лучше.

Про прекрасные Чистые Пруди и прекрасные березки. Что мы прекрасные, и шарики прекрасные, и загоны прекрасные, и Россия будущего прекрасная, и прекрасное прекрасно.

Никаких тебе уголовных дел. Никаких списков террористов. Никаких заблокированных счетов. Никакой тотальной безработицы и безденежья. Никакого беженства на костылях с голой [задницей]. Никакого заказа на убийство. Никакой сломанной жизни и потерянного всего. Никакого мыканья без документов годами. Никаких судов годами же, доказывая, что имеешь свое птичье право на шестнадцать аршин.

За это время создать себе подушку безопасности. И, когда придет время жаренного петуха, тихо-мирно свалить в Берлин.

Александр Трущалов:

Если, кто не знает, она в политологии примерно как Малышева на ТВ.

Анастасия Миронова:

Теперь можно официально сказать: Екатерина Шульман в политологии ноль, годами вы слушали человека, который не пригодился в работе за границей. Не нашла себя там. Такая вот досада: здесь она царь и бог - там никому не нужна. Вообще, заметьте: единицы из отъезжающих сейчас гуру всей этой либеральной сплоченной компании смогли там найти равноценную работу в университетах или журналистике. А это значит, что у них слабые компетенции

Другие за неё только рады.

Аркадий Янковский:

Екатерина напоминает мне опытную учительницу, с соответствующими интонациями и стилем изложения. Чем-то на неё похожа и другая публичная просветительница - экономист Наталья Зубаревич, но с уполовиненным темпом речи.

Для постсоветского народа такие лекторы полезны, в том числе и дистанционно. Поэтому отъезд популяризаторов и просветителей, как впрочем и ученых, это не отъезд политолога, журналиста, а тем более политика.

Пусть работают на расстоянии - нормально!

Александр Плющев:

Это прямо очень радостная новость. Очень переживал за Екатерину Михайловну и рад, что она в безопасности. Отвечая на частый вопрос: а кто же будет бороться за прекрасную Россию будущего, если все уедут, отвечу: люди, их жизни, их безопасность гораздо ценнее любого самого прекрасного будущего.

И, кстати, был уже прецедент в мировой истории, когда люди уехали из страны, где им было некомфортно, и на новом месте сделали себе такую, какую хотели. Получившееся тоже далеко от идеала, но сильно лучше того, откуда бежали. Жалко, что неосвоенных подходящих мест осталось, прямо скажем, немного.

Александра Андреева:

Что будет через год - никто не знает. Сейчас никто не знает, что будет через месяц.

Ну и, конечно, не утихают разговоры о политической эмиграции как таковой.

Марина Литвинович:

Если вы можете, пожалуйста, не уезжайте из России, оставайтесь тут. Тут будет много работы. Ее надо будет делать. А кто будет делать, если вы все свалите? Не так долго осталось.

Сергей Лапшин:

Не уезжают в Иную Россию какую-нибудь, нет у России аналога китайского Тайваня и Гонконга. И не было никогда.

Михаил Левин:

Так вот, все эти политологические дяденьки и тетеньки. Самые справедливые, самые умные, свободолюбивые и честные на поверку 24 февраля оказались банкротами. Это просто надо признать. Снять в конце концов розовые очки и понять, что они обанкротились в своих прогнозах, рассуждениях и предсказаниях, так зачем ждать от них новых пророчеств? Я сам обманываться рад, но факты. С ними-то, что делать?

Они уже далеко, где-то там за горизонтом куда миллионам сограждан не уехать. Мне, например, куда бежать, когда здесь два самых любимых родных якоря (86 и 90). Один я у них в предпенсионном возрасте, да еще в ситуации либо ужасного конца, либо ужаса без конца и края. Они без меня 2 недель не проживут. И таких, кому не на что и некуда миллионов, эдак 140. Так, что в своем родном соку вариться придется.

Никого не осуждаю из уехавших, у всех свои причины и возможности, но все же оставшимся надо понять, что время "кумиров", слов и воздушных замков закончилось. Слова сегодня ничего не стоят. Только поступки. И нам, оставшимся придется через все это пройти. Будет нелегко. Хватит иллюзий.