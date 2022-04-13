"Теперь ждем кума". Блогеры о задержании Виктора Медведчука

Служба безопасности Украины задержала известного пророссийского политика Виктора Медведчука, бывшего главу партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", которого часто называют "кумом Путина" – он участвовал в крещении его дочерей. Некоторое время назад по подозрению в госизмене его поместили под домашний арест, но Медведчук сбежал.

О задержании сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав фотографию человека с затравленным выражением лица и всклокоченными волосами, в котором многие не сразу узнали Виктора Медведчука.

Задержание в День космонавтики Зеленский назвал "очень символичным". "Он прятался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" – в плохом смысле слова – знаменитое "Поехали!" не сработало", – написал Зеленский в телеграме и предложил российским войскам обменять Медведчука на пленных украинцев.

Фото удостоилось множества злорадных комментариев.

Максим Мирович

Кум Путина Медведчук задержан в Украине. Гарна новина!

Дмитрий Полозов

Во-первых, это красиво

Во-вторых, ждем кума

Дмитрий Врубель

Вау! Рядовой Медведчук чот приуныл)) Ждёт кума в гости.

Александр Невзоров

Хитрец, однако. Судя по выражению лица и общему состоянию, последний месяц, Медведчук прятался в глубоком массовом захоронении, пугая остальных покойников. Думал отлежаться.

Андрей Вл.Королев

Украинские спецслужбы сообщили о задержании беглого кума Путина Медведчука. Не добежал, видать, до покровителя, болезный.

Иван Яковина

Думаю, Путина в один прекрасный день тоже покажут таким же взъерошенным и жалким, сидящим в наручниках какой-то ментовки, как и его кума.

(Кстати, в ленте 125 репостов этой фотки подряд. Астанавитесь!)

Светлана Чунихина

Медведчук в наручниках конечно выглядит жалким, напуганным стариком. А Путин и без наручников выглядит жалким. И совсем нетрудно представить, что конец этого диктатора будет даже более бесславным и унизительным, чем конец Каддафи, страшный путинский сон.

Но проблема в том, что жизнями Путина и прочих исчадий ничего уже не оплатить, никаких жертв и разрушений, никаких искалеченных судеб. Они не стоят ничего и не нужны никому. Их обменный фонд девальвирован. Состоит из одних нолей.

А то, что они забрали и разрушили - бесценно.

Путин всех проиграл.

Многочисленные насмешки вызвал комментарий Дмитрия Пескова, который заявил, что фото Медведчука нужно проверить – вдруг это фейк.

Дарья Митина

Песков продолжает отжигать. Сегодня его попросили прокомментировать фото избитого Медведчука в наручниках. Песков говорит, мол, ничего не могу сказать, хотелось бы подтверждений его задержания. Интересно, каких? Чтобы труп Медведчука ему домой привезли??

Мне это напоминает анекдот про мужа, который пытался в замочную скважину узреть измену жены, "но они её трусами занавесили. Опять проклятая неизвестность!"

Михаил Ходорковский

Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков — Песков

Теперь я понял, что Вова П. сегодня взбесился

Хоть теперь я понял, что Вова П. сегодня взбесился… Якобы задержан? Или якобы Медведчук? Когда Путина будут судить, Пескова надо оставить его пресс-секретарем. Будет феерично.

Некоторые комментаторы уверены, что из задержания Медведчука Украина извлечет много пользы.

Елена Рыковцева

Ну конечно страшно интересно будет услышать всю историю. Долго в бегах-то был. Мб его наконец обменяют на Путина.

Тарас Березовец

Кум Путина Виктор Медведчук задержан Службой безопасности Украины. Это большой успех украинских спецслужб. Его вероятный обмен может также спасти украинские жизни там, где опасность наиболее велика, в частности, в Мариуполе. Следствие также должно дать ответ, кто и при каких обстоятельствах помог сбежать одному из главных лиц «русского мира».

Некоторые российские комментаторы не одобряют происходящее – например, политолог Александр Кынев:

Убивая дракона, легко самому стать драконом

Насчёт ареста Медведчука - сажать политических оппонентов и запрещать оппозиционные партии это ненормально, так в демократических странах не поступают. Патриотический угар понятен, но это дорога к авторитаризму. Поддерживать вредные и опасные вещи только по принципу, что все, что делают враги Путина, уже хорошо по определению, категорически не верно. Война это преступление, но под её предлогом закручивать гайки и сажать оппозицию не правильно. Убивая дракона, легко самому стать драконом

Комментаторы Кынева считают, что эту ситуацию нельзя судить по нормам мирного времени.

Станислав Рудковский

Но если члены партии прямо сотрудничают со страной, которая ведет войну против их страны: возглавляют оккупационные "администрации" и сами объявляют себя новыми "мэрами" городов под оккупацией, разве данная партия является оппозиционной? По-моему, коллаборационистской.

Критиковать украинскую власть за давление на ОПЗЖ можно было тогда, когда страна не находилась в ситуации военной агрессии

На мой взгляд, критиковать украинскую власть за давление на ОПЗЖ (и эта критика была продуктивной) можно было тогда, когда страна не находилась в ситуации военной агрессии, и представители указанной политической силы не были отмечены в прямом сотрудничестве с оккупантами.

Но это мое частное мнение.

Виталий Аверин

Есть уголовное дело о госизмене. Судом определена мера пресечения в виде домашнего ареста. Медведчук ее нарушил.

В стране введено военное положение. В соответствие с ним приостановлена, а не запрещена деятельность ряда партий.

В стране действует закон о коллаборационистах.

Возмущены и "патриоты".

Платон Беседин

Этим своим человеконенавистническим, издевательским постом о Медведчуке Зеленский окончательно подтвердил то, что власть уродует, развращает и вытаскивает из людей самое мерзопакостное, что в них есть.

Дело тут даже не в Медведчуке, а в реакции на чужие страдания. Реакции больного пигмея. Такой, как у Зеленского.

И неслучайно, самые гадостные, самые инфернальные персонажи часто прячутся под маской клоуна. Вспоминаем хрестоматийное «Оно» Стивена Кинга.

Собственно, Зеленский и есть такое Оно. Отнять власть у него – и он скукожится до своего привычного слизеподобного состояния.

Сергей Марков

Такова судьба лидера оппозиции в фашистской стране

Такова судьба лидера оппозиции в фашистской стране. Избит, в наручниках. Думаю, Медведчука постараются обменять на возможность американским и британским инструкторам фашистского полка Азов выйти из окружения из Мариуполя. Ведь десятки попыток для кого то важного. Десятки звонков Путину от президентов и премьеров с просьбой дать коридор для кого-то. Путин отказывается. Теперь, когда у них в заложниках кум Путина, они думают, что их просьбы дать коридор для американских и британских офицеров будут значительно более убедительными. Террористы

Но нужен ли Медведчук сейчас Кремлю – еще неизвестно.

Кирилл Шулика

Что касается Медведчука, то совершенно непонятно, почему его не вывезли с Украины. Об этом говорилось в первые дни еще, когда он утек из-под домашнего ареста.

Тут либо провал операции, а, значит, будут наказания и серьезные. Либо просто не было уже в Медведчуке никакой надобности, несмотря на то, что он кум. Времена поменялись же...

Менять его надо хотя бы для того, чтобы не наговорил лишнего

Сейчас же в любом случае ситуация плохая. Менять его надо хотя бы для того, чтобы не наговорил лишнего. Хотя бы для этого. Но на кого? Пока каких-то очевидных вариантов нет.

Ну и, конечно, это большой трофей для Зеленского... Не Янукович, конечно, но тем не менее.

Еще одна сюжетная линия тут в том, что Медведчук проходит по одному уголовному делу с Порошенко. А то, что Зеленский в ближайшее время избавится и от экс-президента, я лично не сомневаюсь. И тут от Медведчука тоже требуются показания.

Пропагандисты в один голос утверждают, что Медведчук не настолько ценен.

Станислав Яковлев

Обмен военнопленными в данной ситуации может проходить только в формате «всех на всех»



Поскольку формат «всех на Медведчука» подразумевает, что оный Медведчук нам настолько важен и ценен [а он нам настолько важен и ценен?] что ради его благополучия мы готовы наплевать и позабыть, до лучших времён, про всех наших бойцов, которые сейчас в плену.



Чего Зеленский и добивается.

В России все-таки иная социально-политическая культура

Чтобы Владимир Владимирович, уважаемый, опроверг известный русский исторический принцип «солдата на фельдмаршала не менять», и ради «кума родного» жесточайше оскорбил бы и унизил собственную армию.



Но в данном случае киевскую власть подводит, как мне кажется, неисправимая провинциальность ее сознания.



Это в украинских элитах святое дело - кто кому кум. Однако в России все-таки иная социально-политическая культура.

Отставные бойцы за "русский мир" рассуждают решительнее.

Игорь Стрелков

А я-бы - обменял. Но не на пленных укро-морпехов (которые, если их обменять - снова начнут убивать наших бойцов с еще большим рвением и умением), а на Владимира Шапиро-Соловьева. Да еще - в придачу ("от щедрот") добавил-бы безплатно Антона Красовского и Маргошу Симоньян.

Впрочем, если-бы "украинским партнерам" и их показалось-бы "мало" - то согласен был-бы торговаться о передаче им Эрнста, Норкина, Венедиктова.



А вот, допустим, Гешу Грефа или Суркова с Бородаем/Пушилиным - я-бы им не отдал. - Самому нужны. Для долгого и тщательного допроса.

Воинственнее всех, как это часто случается в последнее время, выступил Дмитрий Медведев.

Многие украинские комментаторы между тем тоже считают, что ничего ценного за Медведчука выменять не удастся.

Сергей Бережной

Ну вот чего вы губу раскатали - на что менять, на кого менять. Не надо завышенных ожиданий. Настоящая цена этого актива хорошо понятна с обеих сторон линии фронта.

- У нас тут ваше дерьмо, не хотите ли получить его обратно?

- Не хотим. Если бы что-то ценное, а то просто дерьмо. За сколько отдадите?

- За побратимов.

- Нет. Вот Киву берите, будет точно баш на баш.

– Зачем это нам?

– А нам зачем?

- Ну, оно может дать показания в суде.

- Нам пофиг. Скажем, что показания от дерьма и цена им как у дерьма. И вообще - мы к тому времени уже будем прятаться в Латинской Америке. Берите лучше Киву.

И так далее.

Юрий Касьянов

Арестовали Медведчука, и славно. На этом всё. Ни обменять, ни даже наказать его мы сейчас не сможем - Путину он и даром не нужен, а показательный, честный суд будет длиться годами..

Ни обменять, ни даже наказать его мы сейчас не сможем – Путину он и даром не нужен

Что сегодня важнее всего - подготовка к решающим сражениям. Планы у Кремля простые - задавить нас численным и техническим преимуществом, забросать мясом, не считаясь с потерями. Взять Николаев, Запорожье, Днепр, Харьков, или, хотя бы, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, взять Харьков, и провести во "второй столице советской Украины" парад "победы" 9 мая.

Что можем мы противопоставить?.. Всеобщую мобилизацию ресурсов, сил, средств ведения войны. Проявить воинскую стойкость и применить военную хитрость. Понятно, что "лоб в лоб" сдержать противника, а, тем более, разгромить атакующие колонны будет трудно. Мы должны маневрировать, завлекать врага в ловушки, громить его по частям.

Безусловно, враг будет разбит. Харьков выстоит. Мариуполь будет освобождён. Украинская армия выйдет на государственную границу. И тогда у Путина останется последний козырь - ядерное оружие. Применит он его или не применит - зависит от глубины психического расстройства кремлевского сумасшедшего. Бояться этого нет никакого смысла - у нас просто нет никакого выбора, кроме вооруженной борьбы за само существование.