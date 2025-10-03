Минфин предложил взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

Министерство финансов России предложило взимать налог на добавленную стоимость с иностранных интернет-магазинов, продающих товары в стране. Законопроект предложен для публичного обсуждения.

Согласно предложению Минфина, в 2027 году сумма налога составит 5 процентов от стоимости товара, а к 2030 году вырастет до 20 процентов. Это происходит на фоне крупнейшего с 2020 года дефицита бюджета и повышения НДС внутри страны — с 20 до 22 процентов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину большинство западных интернет-магазинов не доставляет товары в Россию. Тем не менее онлайн-торговлю ведут площадки из других регионов — преимущественно, Китая.