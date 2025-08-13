Минфин США ослабил до 20 августа санкции против России

Минфин США выдал лицензию, которая выводит до 20 августа из-под наложенных на Россию санкций финансовые транзакции, необходимые для проведения саммита на Аляске.

Все финансовые операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, а также санкциями, введенными против России за ее действия в отношении Украины, которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством США и правительством России, разрешены до 00:01 по времени Восточного побережья США (7:01 МСК) 20 августа 2025 года, — говорится в сообщении министерства.

При этом лицензия не разрешает "разблокирование или освобождение любого заблокированного или фактически обездвиженного имущества", а также отмену запрета на транзакции, которые не связаны с организацией саммита на Аляске.