Министерство культуры не будет проверять репертуар на патриотизм

Предложение Общественного совета при министерстве культуры России проверить репертуар театров на соответствие стратегии национальной безопасности не согласовывалось с самим министерством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта, которая распространила заявление от имени главы ведомства Ольги Любимовой.

Ранее глава Общественный совет при министерстве культуры Михаил Лермонтов заявил, что этот совет проверит репертуар российских театров на соблюдение духовно-нравственных и патриотических ценностей, указанных в стратегии нацбезопасности, утверждённой ранее президентом Владимиром Путиным. Он не уточнил, куда будут направлены результаты проверки, а также какие у неё могут быть последствия, добавив лишь, что совет при Минкульте должен взять на себя роль "общественного контролёра". Заявление вызвало большой общественный резонанс.

"Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались" - заявила Любимова. Она также отметила, что Минкульт не вправе вмешиваться в "творческую деятельность учреждений культуры", а цензура в стране недопустима. При этом Любимова договорилась, что нарушениям законодательства в сфере культуры вправе давать оценку "компетентные органы ".

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку московского театра "Современнник" "Первый хлеб" на предмет оскорбления ветеранов. Как сказано в официальном заявлении СК, поводом для проверки стали "обращениями представителей общественности и публикации в СМИ", а "негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей актёры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны". Речь идёт о роли, которую играет народная артистка Лия Ахеджакова. Она отрицает, что в тексте есть ненормативная лексика и оскорбления ветеранов.

До этого общественная организация "Офицеры России" обращалась с требованием проверить спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлёвское движение SERB пыталось сорвать показ "Первого хлеба".