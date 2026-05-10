Министр обороны Латвии ушёл в отставку после инцидента с дронами

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс лишился своего поста после инцидента с попаданием беспилотника на территорию нефтяного резервуара в городе Резекне в минувший четверг.

Отставки Спрудса в воскресенье потребовала премьер-министр Латвии Эвика Силиня. "Министр обороны Андрис Спрудс утратил моё доверие и доверие общества", - написала она, как сообщают латвийские СМИ за 12 минут до начала пресс-конференции Спрудса, на которой тот сообщил о своём уходе в отставку.

Ранее министр, представлявший младшего партнёра по правящей коалиции, партию "Прогрессивные", признал свою ответственность за то, что беспилотник не был сбит, и сказал, что будет уважать решение об отставке, если оно будет принято. Ожидалось, однако, что тема будет обсуждаться на его встрече с премьером в понедельник. Силиня, однако, не стала дожидаться понедельника. Она предложила занять пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису - своему внештатному советнику по военному сотрудничеству, ранее представителю Минобороны в Украине, сообщает Delfi.

Ранее латвийские военные утверждали, что не сбивали залетевшие в воздушное пространство страны дроны из соображений безопасности. Спрудс, однако, заявил, что "дроны нужно сбивать", и отметил, что ответственность за то, что этого не произошло, лежит в том числе на нём.

Всего в Латвию со стороны России залетело от трёх до пяти беспилотников. Подтвердилось, что речь шла об украинских беспилотниках, направленных для ударов по целям в России. Глава МИД Украина Андрей Сибига написал, что расследование "подтвердило, что это было результатом работы российской системы РЭБ, которая намеренно отклонила украинские дроны от их целей в России". Как написал Сибига, он заверил латвийскую сторону в готовности работать со странами Балтии и Финляндией для предотвращения подобных инцидентов. Предложено, в частности, направить в эти страны украинских специалистов.

Ранее власти Эстонии, в которой также произошло несколько подобных инцидентов, отметили, что Украина могла бы делать больше для их предотвращения, имея в виду, что Россия воздействует на дроны, летящие рядом с границей, и отклоняет их в сторону балтийских государств.

При этом в Риге и Таллинне подчёркивают ответственность России, поскольку именно она ведёт агрессию против Украины, а Украина наносит удары в ответ.