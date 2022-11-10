Украинские военные сообщили об освобождении Снигирёвки

Батальон Вооружённых силы Украины заявил об освобождении аннексированной Снигирёвки Николаевской области. Город находился под российской оккупацией с 19 марта. Накануне аннексии украинских регионов российские власти включили Снигирёвку в состав Херсонской области.

131-й разведывательный батальон украинской армии записал видеообращение, в котором сообщил, что город освобождён 10 ноября. Судя по записи, видео снято в западной части Снигирёвки, пишет "Медуза".

Информацию об освобождении города изданию "Суспiлне" подтвердили местные жители, которые попросили об анонимности в целях безопасности.

Вчера, 9 ноября, российские власти Снигирёвки сообщили о боях в городе. По словам замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, российские военные отразили несколько попыток украинской армии прорвать линию обороны, в том числе на Снигирёвском направлении. Вечером Стремоусов погиб, как утверждается, в результате ДТП.

Снигирёвка находится примерно в 50 километрах от Херсона. Её называют важным рубежом обороны российской армии, которая пытается остановить наступление украинских войск. Вчера министр обороны Сергей Шойгу приказал начать отвод российских войск из Херсона. Предложил это сделать командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, который сослался на трудности снабжения армии "на правом берегу Днепра", где находится Херсон.